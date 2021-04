AMP.- Afganistán.- Al menos 25 muertos y 60 heridos por un coche bomba contra una casa en el este de Afganistán

El Gobierno responsabiliza a los talibán del ataque



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Al menos 25 personas han muerto y más de 60 han resultado heridas por la explosión de un coche bomba contra una casa de invitados en la provincia afgana de Logar, según han confirmado fuentes oficiales a la cadena Tolo News.



La explosión ha ocurrido en torno a las 16.30, hora peninsular española, y ha dejado varias víctimas en estado crítico, según ha informado el portavoz del Consejo Provincial, Hasib Stanekzai, a la cadena afgana Tolo News.



El atentado ha ocurrido en la localidad de Pul e Alam, contra un domicilio que pertenecía a un notable de la localidad y que albergaba a varios estudiantes que pasaban la noche antes de realizar el examen de acceso a la universidad de la provincia.



Si bien hasta ahora ningún grupo ha asumido la autoría del atentado, el Gobierno afgano ha emitido un comunicado en el que responsabiliza a los talibán, condenando al grupo de lo ocurrido y lamentando que "no dejarán de matar" ni siquiera "durante el mes sagrado del Ramadán"



"Los talibán son responsables ante Dios Todopoderoso y el pueblo musulmán de Afganistán por esta masacre", ha condenado el presidente afgano, Ashraf Ghani, a través de un comunicado.



"Al continuar su guerra ilegítima y la violencia contra el pueblo, los talibán han demostrado una vez más que no solo no están dispuestos a resolver la crisis actual de manera pacífica y fundamental, sino que, al complicar la situación, están desperdiciando una oportunidad para la paz", ha señalado.



Por último, Ghani ha concluido advirtiendo de que las fuerzas de seguridad y defensa "no dejaran sin respuesta este crimen humanitario cometido por los talibán".