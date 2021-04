Acuerdo nuclear con Irán debe lograrse a mediados de mayo

(Bloomberg) -- Las potencias mundiales están trabajando para restablecer su tratado nuclear con Irán a mediados de mayo, antes de que expire un acuerdo clave de monitoreo. Sin embargo, en su tercera semana, las conversaciones se encuentran empantanadas respecto de qué sanciones Estados Unidos tiene la intención de levantar.

Dos funcionarios europeos involucrados en la mediación del proceso confirmaron la fecha objetivo y pidieron no ser identificados debido a la sensibilidad de las negociaciones en Viena. Aunque EE.UU. e Irán han avanzado, aún queda un largo camino por recorrer antes de llegar a un acuerdo, dijeron.

Las negociaciones están en “un lugar incierto”, dijo el viernes el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan. Si bien los iraníes han sido “serios” sobre las conversaciones, Sullivan dijo que “aún queda para determinar si darán un resultado positivo o no”.

Las conversaciones apuntan a lograr un regreso de EE.UU. al histórico acuerdo de 2015 abandonado por el expresidente Donald Trump y a revertir el programa nuclear de Irán a los límites establecidos por ese pacto. Esa es una tarea compleja. Trump impuso sanciones a la economía iraní, incluidas sus críticas ventas de petróleo, pero también a funcionarios gubernamentales y militares en lo que se consideró un intento por dificultar que una futura Administración desmantele el régimen de sanciones.

Las negociaciones se han vuelto más urgentes a medida que se aproxima el 22 de mayo, una fecha límite acordada por Teherán y el Organismo Internacional de Energía Atómica que es fundamental para los esfuerzos para garantizar que Irán no está ocultando trabajos de enriquecimiento de uranio.

Las partes llegaron a un acuerdo en febrero que permite que cámaras del OIEA en instalaciones clave graben las actividades. Los inspectores solo tendrán acceso al material si se llega a un acuerdo en la capital austriaca. De lo contrario, Irán dice que borrará el material.

Las naciones europeas abogan por un retorno al acuerdo original, sin intentar expandir el diálogo para incluir temas de seguridad regional. Uno de los funcionarios dijo que el objetivo era cerrar un acuerdo al menos varios días antes del 22 de mayo.

Es una meta ambiciosa, según una persona cercana a los funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU., quien dijo que es más probable que se logre un acuerdo a mediados de junio. Los temas espinosos incluyen las sanciones que EE.UU. quiere mantener, abordar el conocimiento que Irán ha obtenido a través de sus recientes actividades de enriquecimiento de uranio y cómo verificar el cumplimiento, dijo la persona.

En una entrevista con Bloomberg TV el jueves, el jefe del OIEA, Rafael Mariano Grossi, dijo que le preocupa que Irán destruya las grabaciones si no se llega a un acuerdo a tiempo, y agregó “esperemos que eso ya no haya ocurrido”.

Si las partes no cumplen con la fecha límite de monitoreo y las conversaciones “no van a ninguna parte”, Grossi dijo que volvería a Teherán para tratar de negociar otro consenso.

