Acciones de Amazon alcanzan récord tras superar estimaciones

(Bloomberg) -- Las acciones de Amazon.com Inc. se recuperaron a un récord intradiario este viernes después de informar resultados trimestrales que superaron las estimaciones de los analistas, para luego cerrar en números rojos en medio de una venta masiva del mercado.

Las acciones subieron hasta 2,4% para tocar los US$3,554, eliminando un récord anterior que se estableció en septiembre, a medida que la compañía de comercio electrónico dijo que continuará el auge por las compras en línea después de la pandemia. Posteriormente, terminaron el día con una baja de 0.1% a US$3.467,42, en tanto que las acciones se hundieron en medio de comentarios de un funcionario de la Reserva Federal y datos económicos que señalaban presiones inflacionarias. El Nasdaq 100 Index registró su mayor caída en una semana.

Ganancias positivas

En su primer trimestre, los ingresos de Amazon aumentaron 44% a US$108.500 millones y las ganancias alcanzaron un récord de US$15,79 por acción, superando las expectativas de los analistas de Wall Street. La compañía también compartió un pronóstico de ventas para el segundo trimestre que fue superó de igual forma las proyecciones.

Los analistas se mostraron muy positivos sobre los resultados de Amazon, varios de ellos impulsando sus objetivos de precio de las acciones y pidiendo un fuerte crecimiento a largo plazo.

“Las tendencias comerciales siguen siendo fuertes y deberían continuar así durante el 2021”, escribió Susquehanna Financial Group, que elevó su precio objetivo a US$5.500. Si bien las ganancias para los tres meses que terminaron el 31 de marzo fueron notables, la perspectiva para el segundo trimestre es “aún más impresionante” a largo plazo. Dada la fortaleza de sus principales unidades, Amazon seguirá creciendo, agregó la firma de investigación.

En lo que va del año, Amazon ha subido 6,5% , mientras que el Nasdaq 100 Index ganó 7,6% y el índice S&P 500 subió 11%. Las acciones del gigante tecnológico fueron las últimas de entre las principales acciones tecnológicas de EE.UU. en alcanzar un récord en 2021. Amazon actualmente posee 53 recomendaciones de compra, una calificación de mantener y no vender, y los analistas aún esperan otro aumento de 21% en el precio de sus acciones durante los próximos 12 meses, según muestran los datos compilados por Bloomberg.

