14 años del día en el que Colate y Paulina Rubio se prometieron amor eterno

29/04/2021 PAULINA RUBIO Y COLATE. MADRID, 30 (CHANCE) Se cumplen 14 años del famoso día en el que Colate y Paulina Rubio se dieron ese 'Sí, quiero' que tanto les pesa en estos momentos. Los dos celebraron este gran día en una ceremonia religiosa ante 200 invitados en el parque turístico de Xcaret, en el caribe mexicano. Pero el amor les duró poco y en 2014 consiguieron llegar a un acuerdo y firmar de mutuo propio el divorcio.



Se cumplen 14 años del famoso día en el que Colate y Paulina Rubio se dieron ese ‘Sí, quiero’ que tanto les pesa en estos momentos. Los dos celebraron este gran día en una ceremonia religiosa ante 200 invitados en el parque turístico de Xcaret, en el caribe mexicano. Pero el amor les duró poco y en 2014 consiguieron llegar a un acuerdo y firmar de mutuo propio el divorcio.



Todo el mundo pensó que con la firma de ese divorcio acabarían las disputas entre ambos, pero lo cierto es que se han acentuado aún más en los últimos años. Ambos tienen una guerra judicial que no sabemos cuándo acabará, pero que sin duda está desgastando a niveles estratosféricos a cada uno.



En 2009 los rumores de crisis sentimental empiezan a ser fuertes, pero un año más tarde nace su primer hijo en común, Andrea Nicolás. Fue en el año 2011 cuando la pareja se dejó ver en mal estado, ya que ambos pasaron las Navidades por separado tras haberse publicado rumores de infidelidad por parte de Colate.



En 2012 se oficializó su separación y se aseguró que se iba a llevar a cabo de manera civilizada, pero lo cierto es que no fue así. Un año más tarde, Paulina Rubio pierde el juicio por la custodia de su hijo y allí deja entrever que no se encuentra bien ya que interrumpe al juez, insulta a su exmarido…



Fue en 2014 cuando parecía que la guerra entre ambos había acabado tras la firma del divorcio, y es que Colate y Paulina consiguieron llegar a un acuerdo y todo parecía que iba a funcionar... pero nada más lejos de la realidad, la batalla judicial entre ambos acababa de comenzar. Un año más tarde, Colate demanda a la cantante por el supuesto impago de tres meses de manutención.



En 2017 la situación no cambiaba y la prepotencia de Paulina pasó factura en Colate, quien no pudo disfrutar de su hijo en gran parte de las Navidades. En 2019, la cantante acusaba a su exmarido de secuestrar a su hijo porque no le había comunicado el paradero de este, algo que Colate defendió asegurando que siempre le comunicó dónde se encontraba Andrea.



Lo último que sabemos es que en las pasadas Navidades, Paulina Rubio se negó a entregar el pasaporte del menor para que este no pudiera viajar hasta España... en fin una guerra entre ambos que no ha cesado y que se ha vuelto a reabrir hace un mes cuando la cantante ha vuelto a denunciarle para que éste cumpla el plan de crianza del hijo que tiene en común interpuesto por el juzgado, realice un curso para ser mejor padre y además, le ha solicitado las costas de los abogado.