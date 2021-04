0-0. Wilstermann y Bolívar firman tablas por un error del albanés Sadiku

Moisés Villarroel (i) de Wilstermann disputa un balón con Cesar Menacho de Bolívar hoy, en un partido de la Copa Sudamericana entre Wilstermann y Bolívar en el estadio Félix Capriles en Cochabamba (Bolivia). EFE/Jorge Abrego

La Paz, 29 abr (EFE).- El Wilstermann de Cochabamba y el Bolívar de La Paz igualaron sin goles en casa del primero, en un encuentro en que el delantero albanés Armando Sadiku erró un penalti pitado a favor de los 'celestes' en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El empate dejó al grupo C del certamen en las mismas posiciones con que los cuatro clubes quedaron tras la primera fecha, con el Ceará brasileño como líder con los mismos 4 puntos que el Bolívar por diferencia de goles.

El Arsenal argentino, que empató a cero con los brasileños hace dos días, va tercero con una unidad y el Wilstermann es el colista también con un punto, pero con más dianas en contra.

Apenas iniciado el partido en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, el árbitro colombiano Andrés Rojas cobró un penalti a favor del Bolívar por una falta de Alejandro Meleán contra Roberto Carlos Fernández.

El encargado de ejecutar fue el albanés Armando Sadiku, quien pateó el balón muy suavemente y casi avisando al guardameta 'aviador' Rodrigo Banegas hacia dónde iba el remate para que pueda contenerlo sin problemas en el minuto 4.

Sadiku intentó lavarse la cara en el transcurso del partido, aunque sin éxito pese a que los 'celestes' dominaron los ataques en la primera mitad.

El Wilstermann tuvo algunas opciones, la más clara fue un disparo del colombiano Humberto Osorio en el minuto 15, pero el arquero 'académico' Rubén Cordano pudo frenarlo.

Los planteles fueron al descanso con la presión del marcador en cero.

El equipo del exmundialista Marco Sandy pudo anotar el primero en el minuto 60, en una jugada comandada por su capitán, el brasileño Serginho, y el argentino Patricio Rodríguez que la defensa del Bolívar alcanzó a frenar.

Cuatro minutos después, el argentino Santiago Echeverría paró el avance del capitán 'celeste' Erwin Saavedra que estuvo a punto de abrir el marcador.

En el minuto 70, el técnico español José Ignacio 'Natxo' Gonzales decidió hacer varios cambios, incluida la salida de Sadiku, que finalmente no pudo resarcir su error de la primera mitad.

Los locales metieron algo más de presión en los minutos finales, sin lograr más que su primer punto en la Sudamericana.

En la tercera jornada del grupo C, el Bolívar recibirá al Ceará en la altitud de La Paz el 5 de mayo y el Wilstermann visitará un día después al Arsenal.