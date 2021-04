Samsung supera estimaciones tras alza en ventas de dispositivos

Customers wearing protective masks try out a Samsung Electronics Co. Galaxy Z Flip 5G smartphone at the company's Digital Plaza store in Seoul, South Korea, on Tuesday, Jan. 26, 2021. Samsung is schedule to announce fourth-quarter earning figures on Jan. 28.

(Bloomberg) -- Las ganancias de Samsung Electronics Co. para el primer trimestre superaron las estimaciones de los analistas gracias a la fuerte demanda de dispositivos móviles y otras tecnologías durante la pandemia.

La compañía más grande de Corea del Sur reportó ingresos netos de 7,1 billones de wones (US$6,400 millones) para los tres meses que terminaron en marzo, superando el promedio de 6,7 billones de wones de las estimaciones compiladas por Bloomberg. A principios de este mes, Samsung reveló cifras preliminares que mostraban que las ganancias operativas aumentaron 44% frente a 65 billones de wones en ventas.

El conglomerado con sede en Suwon ha experimentado un auge en la demanda de computadoras, electrodomésticos y servicios en la nube desde el hogar, un aumento que ha generado una crisis en los suministros de semiconductores a nivel mundial. Como uno de los fabricantes de chips más avanzados del mundo para diseñadores como Qualcomm Inc., la compañía asiática desempeñará un papel central para aliviar la escasez de suministro que ha provocado el paro en algunas fábricas de automóviles y amenaza con interrumpir todo, desde la industria de la computación hasta la de teléfonos inteligentes. La escasez de componentes se vio agravada por una interrupción de la producción en su fábrica en Austin, Texas durante la fuerte helada que golpeó al estado sureño.

Samsung advirtió sobre un grave desequilibrio en el mercado, mientras que su rival Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. dijo este mes que la escasez podría extenderse hasta el 2022. La empresa coreana está evaluando actualmente sitios en Estados Unidos para una planta avanzada de US$17.000 millones que espera impulse sus ambiciones de competir con TSMC en el mercado fundamental de chips hechos bajo pedido.

“Aunque existe la preocupación de que un retroceso en la producción móvil tras la escasez de componentes pueda tener un efecto negativo en la demanda de memoria, el sentimiento empresarial de los chips sigue siendo muy sólido”, dijo Song Myung-sup, analista de HI Investment & Securities.

“Aunque existe la preocupación de que un revés en la producción móvil tras la escasez de componentes pueda traer un efecto negativo a la demanda de memoria, el sentimiento del negocio de chips sigue siendo muy sólido”, dijo Song Myung-sup, analista de HI Investment & Securities.

Las acciones de Samsung, uno de los mayores beneficiarios del aumento de la actividad en línea y móvil del año pasado, casi se han duplicado desde un mínimo de marzo en 2020. El miércoles, antes de que sus resultados fueran revelados, terminaron aproximadamente 1% más bajas.

Nota Original:Samsung Profit Tops Estimates as Gadget Sales Soar in Pandemic

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.