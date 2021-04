Rey Felipe.- El biotecnólogo César de la Fuente Núñez, premio de Investigación Científica de la Fundación Princesa de Girona

29/04/2021 Acto de entrega del premio de Investigación Científica de la Fundación Princesa de Girona COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA ALICANTE SOCIEDAD CASA REAL (TWITTER)



El presidente de la FPdGI expresa su "preocupación" por el empleo juvenil en un acto presidido por el Rey Felipe VI



El biotecnólogo gallego, César de la Fuente Núñez (La Coruña, 1986), ha sido reconocido este jueves con el premio Fundación Princesa de Gerona en Investigación Científica 2021 en un acto en Alicante que se ha celebrado en el centro Cultural 'Las Cigarreras' y que ha estado presidido por el Rey Felipe VI.



El veredicto se ha dado a conocer en el transcurso final de un evento que ha abordado los retos de la ciencia y la importancia de movilizar el talento de los jóvenes. La cita ha contado con la presencia del Ministro de Ciencia, Pedro Duque, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, la consellera de Innovación, Carolina Pascual; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez y otros concejales de la corporación municipal.



De La Fuente ha recibido este galardón tras impulsar un proyecto que consiste en la creación de nuevos antibióticos por ordenador, un hecho que ha sido calificado por los expertos como de "enorme relevancia social e industrial". Así, han destacado su "liderazgo y excelente trayectoria científica en el campo de la biología computacional que aúna una productividad científica extraordinaria con una capacidad de transferencia de la tecnología desarrollada".



El jurado, que ha estado presidido por la Presidenta de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, ha calificado al ganador como "uno de los innovadores más importantes del mundo por digitalizar la evolución para crear antibióticos mejores y su actividad en defensa de grupos socialmente desfavorecidos".



Por su parte, el ganador ha mostrado en un vídeo emitido tras el fallo del jurado su "honor" y ha dedicado el reconocimiento a su padre, fallecido hace 5 años. Igualmente, ha recalcado que la ciencia ha sido "fundamental" en un año "tan complicado" debido a la pandemia y se ha mostrado confiado en que "los más pequeños y más pequeñas se conviertan en científicos y nos ayuden a salir de la próxima".



De La Fuente es licenciado en Biotecnología por la Universidad de León y doctor en microbiología e inmunología por la University of British Columbia (Canadá), gracias a una beca de la Fundación "La Caixa". Asimismo, ha realizado estancias de investigación y formación en destacados centros como el Massachusetts Institute of Technology -MIT- (Estados Unidos), gracias a una beca de la Fundación Ramón Areces.



Asimismo, fue designado en 2020 como "mejor investigador joven de EE.UU." por la American Chemical Society y en 2019 elegido "uno de los diez mejores innovadores del mundo menores de 35 años en ciencias de la vida y la salud" por el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).



EDUCACIÓN "DE CALIDAD"



Durante el acto, expertos también han abordado la situación de los jóvenes, su relación con la Ciencia y la "importancia" de éstos reciban una Educación "de calidad" a través de los maestros. En la misma línea, ha destacado la labor de la Ciencia para desarrollar vacunas de una enfermedad "desconocida", por lo que ha instado al Ministro, Pedro Duque, a lograr "más inversión en I+D" para "no exigir que inventen otros".



En su intervención, el presidente de la FPdGI, Francisco Belil, ha recalcado la "importancia" de los jóvenes para el país y ha sostenido que la Educación tiene un "problema crónico" debido a la tasa de abandono escolar. Asimismo, también ha mostrado su "preocupación" por la "empleabilidad" del colectivo y ha aseverado que es necesario otorgar a los maestros de "mejores técnicas y herramientas".



Por último, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha mostrado "muy orgulloso" de la visita de S.M. El Rey Felipe VI y ha declarado que está "muy satisfecho" por la celebración del acto. En la misma línea, ha calificado como un "espaldarazo" la presencia del monarca: "La ciudad está apostando por la innovación, digitalización y por convertirnos en un referente de la industria tecnológica", ha añadido.



Igualmente, ha afirmado que la visita de Felipe VI no era "estrictamente" para el fallo del premio y que se ha expuesto al Rey el proyecto de las Cigarreras y el del 'Territorios Futura' para recuperar espacios urbanos tradicionales para convertirlos en focos de innovación y así "retener el talento alicantino".



RETO EMPRENDEDOR



Paralelamente, se ha celebrado la final del 'Reto Emprendedor' de la FPdGi en el cual han participado más de 250 alumnos de 4 centros educativos de la Comunitat Valenciana que, a lo largo de cuatro semanas, han planteado soluciones creativas para fomentar las vocaciones científicas de los jóvenes.



El proyecto que ha resultado seleccionado para representar a la Comunitat y que competirá contra otros tres centros de Aragón, La Rioja y Toledo ha sido el denominado '+Cienca' e impulsado por alumnos de un instituto de IBI.