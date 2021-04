Reserva Federal de EEUU saluda mejora en actividad y empleo y mantiene tasas ultrabajas

Reserva Federal de EEUU saluda mejora en actividad y empleo y mantiene tasas ultrabajasWashington, 28 Abr 2021 (AFP) - La Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central) saludó una mejora de la actividad económica y el empleo este miércoles luego de la reunión de su comité de política monetaria (FOMC), y mantuvo sus tasas ultrabajas."Los sectores más golpeados por la pandemia siguen debilitados pero mostraron una mejoría", señalaron los responsables del organismo en un comunicado.Indicaron además que "la inflación aumentó, sobre todo por factores transitorios" y mantuvieron las tasas de interés de referencia entre 0% y 0,25%."Con los progresos en la vacunación y un fuerte estímulo fiscal, los indicadores de actividad económica y empleo se fortalecieron", indicó el FOMC luego de dos días de reunión.Según el FOMC, la pandemia es un factor clave para las perspectivas de la economía. La "crisis sanitaria en curso continúa pesando en la economía, y los riesgos persisten".El mes pasado, la Fed utilizó el término "riesgos considerables". - Inflación sube, tasas siguen bajas - En un contexto de precios que suben, el comunicado reiteró que la Fed continuará con sus medidas de estímulo hasta alcanzar el "máximo empleo" y una inflación de 2% o algo más "por cierto tiempo".La inflación debería superar el 2% anual en Estados Unidos en 2021 pero ese guarismo no será suficiente para que la Reserva Federal aumente sus tasas de interés, declaró el presidente de la entidad, Jerome Powell, en rueda de prensa luego del cierre del encuentro."Un alza temporal por encima de 2% este año no responde a los criterios" definidos por la institución para considerar un alza de tasas de interés, dijo Powell, quien añadió que Estados Unidos está "lejos todavía del pleno empleo". La Fed modificará sus tasas ultrabajas de interés cuando la inflación se estabilice por un tiempo cerca del 2% y el mercado del trabajo esté en su nivel máximo, machacó.En marzo, la inflación medida por el índice PCE, el que considera la Fed y que será publicada el viernes, debería alcanzar un 0,5% luego del 0,2% de febrero, según los pronósticos de los analistas.La decisión de mantener las tasas ultrabajas fue adoptada por unanimidad.Tipos de interés bajos fomentan el consumo, la toma de crédito y la inversión.La Fed continuará comprando bonos del Tesoro a razón de 80.000 millones de dólares al mes y títulos adosados a deuda hipotecaria por 40.000 millones al mes.En su comunicado, el FOMC no señala cuándo podrían reducirse estas compras de activos que sostienen la actividad influyendo a la baja sobre las tasas a largo plazo. hs/cs/mr/lda/gma