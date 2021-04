Posiciones en Chipre demasiado alejadas como para iniciar negociaciones

Las posiciones entre greco y turcochipriotas se encuentran demasiado alejadas como para comenzar negociaciones formales, reconoció este jueves el secretario general de la ONU, constatando un fracaso de las conversaciones informales que acaban de finalizar en Ginebra.

"La verdad es que, finalizados todos nuestros esfuerzos, aún no hemos encontrado suficientes puntos en común que permitan la reanudación de las negociaciones formales respecto a la solución del problema de Chipre", declaró Antonio Guterres en una breve reunión con la prensa. No obstante, añadió: "No voy a abandonar...".

Guterres aspira a reanudar las discusiones en dos o tres meses.

"Si es imposible resolver la cuadratura del círculo en geometría, en política es muy corriente", afirmó.

El secretario general, que dirigió él mismo estas conversaciones informales que empezaron el martes en Ginebra, recordó las posiciones de ambas partes.

Los grecochipriotas continúan apoyando la solución de reunificar la isla bajo la forma de un Estado federal, pero el presidente de la República turca del norte de Chipre (TRNC) planteó el miércoles que el Consejo de seguridad de las Naciones Unidas reconozca dos Estados independientes e iguales en la isla mediterránea dividida entre comunidades turca y griega.

Chipre está dividida desde la invasión en 1974 del tercio norte por parte del el ejército turco, reaccionando a un intento de golpe de Estado para reunificar la isla con Grecia. La "República turca del norte de Chipre" es solamente reconocida por Ankara, pero está bajo amenazas de sanciones por parte de la ONU.

apo-vog/lch/age/me