Piatti: El Atlético tiene muchos recursos, pero no tenemos que acomplejarnos

El argentino Pablo Piatti (d), del Elche. EFE/Jesús Diges/Archivo

Elche (Alicante), 29 abr (EFE).- El delantero argentino del Elche Pablo Piatti destacó este jueves los numerosos argumentos y recursos del Atlético de Madrid pero precisó que su equipo también tiene sus armas, por lo que no tiene por qué acomplejarse ante el rival.

“Será un partido muy exigente y duro, pero estamos en la mejor liga del mundo y se le puede ganar a cualquiera. Tienen una plantilla muy completa pero tenemos nuestras virtudes para conseguir esos tres puntos”, dijo el atacante.

Piatti afirmó que el regreso del Elche a la zona de descenso tras el empate ayer del Valladolid en Bilbao no cambia el planteamiento del partido “porque la idea siempre es salir a ganar”.

El argentino no ve al Atlético “golpeado o de bajón” y aseguró que el Elche deberá estar “con los cinco sentidos al cien por cien” si quiere puntuar.

“Ellos tienen una idea de juego muy clara y nosotros también. Conozco bien al entrenador y no dan nada por perdido”, añadió Piatti, quien reconoció que Diego Pablo Simeone es una persona “especial” en su vida.

“Me hizo debutar en Estudiantes cuando era un nene. Le estaré agradecido siempre. En lo profesional te lleva al límite y ya se le veía en esa época cosas diferentes porque vive al máximo la competición las 24 horas”, recordó Piatti.

“Cuando entra a un lugar y habla todo el mundo se queda callado porque sabe que va a decir algo que importa”, añadió el delantero sobre el técnico argentino del Atlético.

El delantero deseó poder jugar con público en lo que resta de temporada y reiteró que el equipo que esté “más fuerte mentalmente” en las jornadas finales será el que logre evitar el descenso.

“Vamos a tener que convivir con esa sensación de verte abajo”, dijo Piatti, quien admitió que a priori, y ante la visita del Atlético de Madrid , sumar sería un buen resultado, si bien precisó: “No firmo el empate”.

En cuanto a las opciones de salvación del Elche, el delantero aseguró que “son reales”- “El equipo compite, tiene gol y es aguerrido. Tenemos muchas opciones y estoy convencido de que nos vamos a salvar”, sentenció.