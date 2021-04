Pedro Capó reúne a Nicki Nicole y De La Ghetto en "Tu Fanático Remix"

Fotografía promocional cedida por Sony Music Latin donde aparece el artista Pedro Capó (i) junto a la rapera argentina Nicki Nicole (c) y el cantante de reggaetón De La Ghetto (d) en "Tu Fanático Remix". EFE/Sony Music Latin

San Juan, 29 abr (EFE).- El cantante Pedro Capó reúne a la rapera argentina Nicki Nicole y al reguetonero De La Ghetto en "Tu Fanático Remix", nueva versión de la canción del mismo nombre que sale este jueves a la venta y que, como señala el puertorriqueño a Efe, suma nuevos ritmos que dan un carácter especial al sencillo.

"Se trata de un tema muy refrescante al que contribuyen Nicki Nicole y De La Ghetto con su personalidad, que estoy seguro le va a encantar al público", subrayó el cantante.

El tema se puede adquirir en todas las plataformas digitales y está acompañado de un video disponible en el canal de YouTube de Capó.

"En el caso de Nicki Nicole no la conocía personalmente, pero estaba convencido de que era la persona idónea para esta canción", destacó Capó sobre la artista argentina.

Respecto a De La Ghetto, dijo que ya se conocían y que era una apuesta asegura para el éxito en esta versión de "Tu Fanático".

ENCANTADO CON COLABORAR CON ARTISTAS

"Me encanta colaborar con artistas y además es una demanda de la gente", destacó Capó sobre una tendencia cada vez más habitual en el mercado musical en todo el mundo.

Capó destacó que es una canción atrevida que habla sobre obsesión y sexualidad.

"Creo que todos lo hemos experimentado. 'Tu Fanático' es el sonido futuro de mi propuesta. Nos volvemos viscerales, sacamos nuestro instinto animal y nos obsesionamos con las personas y la vida. Esa es mi forma de expresarlo", dijo el artista.

SOBREPASA SUS ESPECTATIVAS

"Creo que 'Tu Fanático Remix' sobrepasa las expectativas", destacó Capó.

Respecto a cuándo cree que finalmente podrá subirse a un escenario, dijo que es optimista y que espera que a final del presente año las cosas ya hayan cambiado.

Destacó que ha aprovechado estos meses de alejamiento de los escenarios y de sus seguidores para volcarse en la faceta creativa en el estudio.

"Estoy trabajando en el próximo disco", subrayó sobre sus prioridades una vez que este verano, de nuevo, no va a ser posible presentarse en directo ante sus seguidores en concierto a causa de la pandemia de la covid-19.

"Estoy muy agradecido a la gente y pido que sean pacientes ante la llegada de los conciertos", destacó el artista puertorriqueño residente en Miami.

VIDEO DIRIGIDO POR DANIEL EGUREN

Dirigido por Daniel Eguren, el video que acompaña el tema reúne a los tres artistas para retratar la pasión de la canción.

La versión original de "Tu Fanático" aparece en el álbum de Capó "Munay", lanzado en septiembre de 2020 y certificado como 4 veces disco Platino en Estados Unidos y Puerto Rico.

Ha generado más de 5.300 millones de reproducciones y también está certificado como disco de Diamante en Argentina, 4 veces Platino en Colombia, doble Platino en Perú, Platino en Brasil, México y España, además de Oro en Hungría.

El álbum fue nominado en 2021 en los Premio Lo Nuestro por Álbum del Año - Pop y en los Latin American Awards 2021 por Álbum Favorito - Pop.

La reciente aparición de Capó con la banda brasileña de reggae Natiruts, titulada "Todo Bien", tiene más de 5 millones de vistas en YouTube.

Además, su última colaboración "Castigo", con el trío puertorriqueño Los Rivera Destino, obtuvo más de 2 millones de vistas en su semana de debut.

A principios de mayo, Capó comenzará una gira promocional por Puerto Rico.