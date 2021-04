OnePlus Watch: un reloj elegante y no tan inteligente

HANDOUT - El OnePlus Watch es relativamente grande, pero luce elegante gracias a su caja de acero inoxidable de apenas once milímetros de grosor. Foto: Oneplus/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Cuando un fabricante novato de teléfonos inteligentes como OnePlus lanza su primer reloj inteligente, no se puede evitar la sospecha de que su intención es rivalizar con Apple, el indiscutible líder de mercado. El nuevo OnePlus Watch, sin embargo, no logra competir con la marca de la manzana, ya que no es tan inteligente como cabría esperar de un "smartwatch" en 2021. Y eso se debe, sobre todo, al software. OnePlus no ha optado por Wear OS, el sistema operativo de Google, que permite una mayor integración con los móviles Android. En su lugar, el reloj funciona con RTOS (sigla en inglés de "Sistema operativo de tiempo real"), un sistema de desarrollo propio que procesa las tareas individuales a medida que surgen. La ventaja de este sistema operativo simplificado es que el reloj responde rápidamente y es frugal en cuanto a consumo de energía de la batería. OnePlus promete una duración de la misma de hasta dos semanas. Gracias a la tecnología de carga rápida, el dispositivo recibe en solo cinco minutos suficiente energía para todo un día. La desventaja, sin embargo, es la gama limitada de funciones. Durante la configuración, no solo hay que aprobar por separado el uso compartido de datos, que en realidad es una cuestión de rutina para el funcionamiento de un smartwatch, sino que además hay que ir a la configuración por separado para permitir el acceso permanente a los datos de posición del GPS. Para el reloj de OnePlus no hay tienda de aplicaciones, por lo que el dispositivo queda limitado a las tareas que han sido integradas de fábrica: entrenamiento, medición de la frecuencia cardíaca y de la saturación de oxígeno en sangre, la combinación habitual de despertador, temporizador y cronómetro, así como funciones de bienestar tales como ejercicios de respiración. En el móvil no hay una aplicación específica para el reloj, pero se puede conectar y gestionar a través de la aplicación de fitness OnePlus Health. Los límites del concepto también se ponen de manifiesto en un escenario de uso esencial de los relojes inteligentes, que es la interacción con los servicios de chat. Las notificaciones de WhatsApp o Facebook Messenger, por ejemplo, se reenvían al reloj y pueden ser leídas y contestadas directamente en el smartwatch. Hasta ahora, sin embargo, esto solo funciona con cuatro variantes de respuesta preconfiguradas, como "Ok" o "Estoy en una reunión". Si se hace clic en una notificación, esta desaparece del reloj. La zona reservada a las notificaciones, a la que se accede deslizando el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla, queda vacía. OnePlus ha desarrollado varias docenas de esferas de reloj, de las cuales se puede seleccionar un máximo de 14 para cambiarlas directamente sobre la marcha. Estas abarcan desde la imitación de los cronógrafos clásicos hasta un perro animado con ojos saltones, pasando por pantallas combinadas con acceso a varias funciones del reloj. Sin embargo, el software del OnePlus Watch a menudo también se queda corto en este aspecto. El widget con la visualización de la fecha no lleva, como cabría esperar, a un calendario con citas. Si se establece un temporizador, solo se verá el tiempo que transcurre si se ha seleccionado también como función adicional; de lo contrario, el temporizador solo enviará un pitido una vez transcurrido el tiempo. OnePlus ha elegido una pantalla redonda, con la consecuencia de que las líneas de texto solo son completamente legibles en el centro de la pantalla y se cortan en los bordes. En lugar de una corona giratoria, el reloj tiene dos botones en el lateral. El superior muestra una lista de funciones para seleccionar; al inferior se le puede asignar una función de uso frecuente. Para entrenar, no se pueden utilizar aplicaciones de terceros como Runtastic o Strava, sino que hay que utilizar la aplicación Health de OnePlus. El dispositivo no cuenta con una función de pago por móvil, ni tampoco con asistente de voz. Con un diámetro de 46 milímetros, el OnePlus Watch es relativamente grande, pero, gracias a su caja de acero inoxidable de apenas once milímetros de grosor, de aspecto elegante. dpa