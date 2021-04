Navalni pierde la apelación en el caso por difamación de un veterano

Moscú, 29 abr (EFE).- El líder opositor ruso, Alexéi Navalni, perdió este jueves una apelación contra el veredicto de un tribunal de Moscú que le halló culpable de difamación de un veterano de la Segunda Guerra Mundial y le impuso una multa de 850.000 rublos (unos 11.500 dólares).

"Dejar sin cambios el veredicto", dice un comunicado del tribunal Babushkinski al que tuvo acceso Efe.

El propio líder opositor comparecía desde prisión por videoconferencia en la vista judicial de apelación de la condena por difamación de un veterano de guerra dictada el pasado 20 de febrero.

"He adelgazado, peso 72 kilos, lo mismo que cuando estaba en séptimo grado", dijo el opositor, que permaneció tres semanas en huelga de hambre, para exigir ser atendido por médicos de su confianza debido al drástico empeoramiento de su salud.

Navalni agregó que cada día come unas cucharadas de papilla de avena, y también puede comenzar a ingerir verduras, según la recomendación de los médicos.

El político, que cumple una condena de dos años y medio de prisión por un antiguo caso de estafa, se declaró no culpable y aseguró que el caso por difamación del veterano se llevó a cabo con varias infracciones.

La Justicia rusa condenó al líder opositor ruso en febrero a una multa de 850.000 rublos, 100.000 menos de los que solicitaba la Fiscalía, por publicar en junio de 2020 un vídeo en el que llama "vendidos" y "traidores" a los protagonistas de una grabación que defendían las enmiendas constitucionales promovidas por el presidente ruso, Vladímir Putin, entre ellos, el veterano Ignat Artemenko.

El nieto del anciano demandó al opositor, que se declaró no culpable y acusó a los familiares de intentar sacar provecho de la situación, "comerciando" con su imagen.