Marta López se enfrenta a Melyssa

29/04/2021



MADRID, 29 (CHANCE)



Marta López sigue dando de qué hablar en 'Supervivientes 2021', además del conflicto que sigue teniendo con Melyssa, la concursante se ha dejado ver teniendo un gesto muy feo: hablar por la espalda de sus compañeros y criticar sin decírselo antes a esa persona. Parece que la colaboradora de televisión está teniendo muchas críticas porque algunos compañeros se están dando cuenta de cómo está concursando.



Olga Moreno tuvo una noche malísima en la isla por unos fuertes dolores en la tripa, quien estuvo a su lado ya se pueden imaginar quién fue, Marta, la misma que al día siguiente le dijo que Melyssa había pasado por al lado de ella y solo se limitó a preguntar que qué le ocurría.



Un gesto cuanto menos feo porque en vez de hablarlo con Melyssa y exponerle que le había parecido mal que no se preocupara más por su compañera, Marta se lo dijo a Olga delante de más compañeras... influenciando a todos ellos.



Mientras tanto, parece que Marta le ha declarado la guerra a Melyssa y no quiere saber nada más de ella, de hecho piensa que la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' sigue en el concurso porque Tom se ha portado bien con ella, ya saben... la idea de que los méritos de una mujer siempre son gracias al de un hombre.



Melyssa ha aprovechado su turno en la palapa y ha asegurado que al día siguiente: "Le pedí perdón a Olga porque esa noche yo estaba en el fuego y la próxima vez no volverá a pasar" y también ha aprovechado para hablar de su enemiga: "Lo de Marta, es que no sé lo qué le pasa. Dice que Tom me ha ensalzado, pero es que eso lo han hecho todos los demás".



Y es que Marta ha asegurado en público que: "Yo ya la he cazado y parece que yo voy a ser la mala aquí siempre, ha sido una desagradecida y egoísta" por lo que no parece que vaya a querer arreglar sus diferencias con la que empezó siendo una amiga en el concurso.