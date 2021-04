09/10/2020 Le preguntamos a Alfonso Merlos por el paso de Alexia Rivas y Marta López por 'Supervivientes'. MADRID, 29 (CHANCE) Completamente al margen de los medios de comunicación desde que protagonizó en pleno confinamiento el Merlosplace - imposible olvidar su 'pillada' en un directo con Alexia Rivas de fondo paseándose en ropa interior cuando mantenía un sólido noviazgo con Marta López, a la que incluso había pedido matrimonio - Alfonso Merlos ha reaparecido completamnte al margen del paso de sus populares exparejas por 'Supervivientes'. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Completamente al margen de los medios de comunicación desde que protagonizó en pleno confinamiento el Merlosplace - imposible olvidar su 'pillada' en un directo con Alexia Rivas de fondo paseándose en ropa interior cuando mantenía un sólido noviazgo con Marta López, a la que incluso había pedido matrimonio - Alfonso Merlos ha reaparecido completamnte al margen del paso de sus populares exparejas por 'Supervivientes'.



Intentando pasar desapercibido, el comunicador envió un burofax a Mediaset ante el inicio del reality para que no se hablase de él ni se le asociase con Marta y Alexia, por encontrarse desde hace un año completamente desvinculado de la esfera mediática. Una actitud que sorprende pero que demuestra que Merlos no quiere saber nada ni de la exgran hermana ni de la periodista, puesto que no terminó de la mejor manera posible con ninguna de ellas.



Por lo tanto, muy serio, el murciano huye cuando le preguntamos por el concurso de sus exnovias y, apresurado, sube al primer taxi libre que pasa por su lado para no tener que valorar el polémico paso por el reality de Marta y Alexia que, por el momento, apenas han convivido al estar en grupos diferentes, pero que nada más comenzar el concurso tuvieron una brutal discusión con el propio Merlos como protagonista. ¡En el siguiente vídeo te mostramos su reacción huidiza cuando le preguntamos por sus populares exparejas!