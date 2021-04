La pandemia se acelera en India, con récord de muertes por covid

Vídeo de Subhash Sharma y Atish Patel ///Nueva Delhi, 29 Abr 2021 (AFP) - El proyecto de India de derrotar el covid-19 con una megacampaña de vacunación en pocos meses parece haberse esfumado y su programa se enfrenta ahora a la escasez de dosis y a todo tipo de obstáculos, incluidas disputas políticas.Frente a un aumento exponencial de infecciones, entre 500 y 600 millones de indios deberían poder recibir la vacuna, abierta a todos los adultos a partir del sábado.Hasta ahora, el personal sanitario y los trabajadores de "primera línea", los adultos mayores de 45 años y las personas con comorbilidades han podido beneficiarse de una de las dos vacunas ofrecidas en la campaña, la Covishield de AstraZeneca o la Covaxin de Bharat Biotech. Pero incluso en esta primera fase a pequeña escala la campaña sufrió fracasos y en algunas zonas se agotaron las vacunas, mientras que en otras se están desperdiciando por la reticencia a vacunarse."Las filas aquí son enormes", dice Jayanti Vasant, en un concurrido centro de vacunación de Bangalore, "y la gente no deja de pelearse". - Vacunas insuficientes - Hasta ahora se han administrado unos 150 millones de vacunas, es decir para el 11,5% de los 1.300 millones de habitantes de India. Apenas 25 millones de ellos han recibieron sus dos inyecciones. Según el gobierno, hay más de 10 millones de vacunas almacenadas en los estados indios, y otros 8 millones estarán disponibles en los próximos días.El Serum Institute of India (SII) produce entre 60 y 70 millones de dosis de AstraZeneca al mes, y su objetivo es alcanzar los 100 millones en julio. Bharat está por su parte produciendo 10 millones de dosis de Covaxin al mes y tiene como objetivo entre 60 y 70 millones.Las empresas indias también firmaron acuerdos para producir otras vacunas a nivel local, como la rusa Sputnik V --de la que se espera un cargamento en breve-- la vacuna monodosis de Johnson & Johnson y la Novomax. Pero pueden pasar meses antes de que se desplieguen. "¿Queremos controlar la epidemia, salvar vidas o ambas cosas? Si queremos ambas cosas, vamos a necesitar una gran cantidad de vacunas. Y no las tenemos", dijo T Jacob John, profesor jubilado de virología clínica en el Christian Medical College de Vellore.Varios estados, entre ellos Maharashtra y Nueva Delhi, las regiones más afectadas por la epidemia, dijeron que se han quedado sin vacunas, lo que complica el plan para empezar a vacunar a todos los adultos mayores de 18 años. - Disputas entre regiones - A pesar de ello y de la obligación de pedir cita previa a través de una aplicación del gobierno, se teme que se produzca una avalancha en los centros de vacunación a partir del sábado. El miércoles, nada más abrirse la aplicación, se registraron más de 13 millones de solicitudes, pero los usuarios se quejaron de haber encontrado dificultades técnicas.Además surgió otro problema adicional, con la decisión del gobierno de dejar que los estados y los hospitales privados pidan sus propias vacunas pero con condiciones de precios diferentes. El resultado son disputas entre el gobierno central, dirigido por el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Narendra Modi, y los estados gobernados por los partidos de la oposición. - Estrategia selectiva - A algunas instituciones privadas se les informó que no recibirán vacunas durante meses.Los expertos afirman que, dada su enorme población, India debería adoptar una política de vacunación mucho más selectiva, en vez de abrir su programa a todos los adultos mayores de 18 años.Esto incluiría concentrar las vacunaciones en las zonas más afectadas --alrededor del 75% de las infecciones se producen en nueve de las 36 regiones de India-- y concentrarse en los grupos de población de alto riesgo."Tendremos que arreglárnoslas con las existencias disponibles, de forma muy concienzuda y juiciosa", declaró a la AFP Lalit Kant, que fue director del Consejo Indio de Investigación Médica. bb-stu/lth/ia/pc/mb ------------------------------------------------------------- CentralIndia registra récord de muertes por covid y se acelera producción de vacunas Por por las oficinas de la AFP =(Infografía+Fotos+Video)= Nueva Delhi, 29 Abr 2021 (AFP) - La pandemia de covid-19 se aceleró el jueves en India, con un nuevo récord diario de muertos que hace que el país supere los 200.000 decesos, y en América Latina, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó de la situación crítica de algunos países y pidió más vacunas para la región."Nuestra región aún se encuentra bajo las garras de esta pandemia", advirtió Carissa Etienne, directora de la OPS, la oficina para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). América Latina y el Caribe ya contabiliza más de 909.000 fallecidos, según los últimos datos recopilados por AFP."No sólo no se ha terminado, se está acelerando", agregó la responsable, resaltando que en varios países sudamericanos los primeros cuatro meses del año fueron peores que el 2020.India, el cuarto país del mundo con mayor número de muertos en términos globales, por detrás de Estados Unidos, Brasil y México, registró un total de 204.832 muertes por el coronavirus, de las cuales 3.645 en las últimas 24 horas. Pero muchos expertos estiman que el número real es mucho mayor. El gigante de 1.300 millones de habitantes está batiendo récords de infecciones, con casi 380.000 nuevos casos en las últimas 24 horas. Solo en abril, India notificó más de seis millones de nuevos casos, un tercio del total desde el inicio de la pandemia, atribuidos en parte a la nueva variante detectada en el país. Los hospitales, desbordados, se están quedando sin camas, sin medicamentos y sin oxígeno, mientras que la ayuda internacional prometida comenzó a llegar. El jueves aterrizará en Nueva Delhi el primer avión militar estadounidense, con material sanitario que forma parte de un paquete de ayuda total de más de 100 millones de dólares.- Un respiro en Europa - En Europa, donde el miércoles se superó el umbral de los 50 millones de contagios, la pandemia parece ralentizarse y la mayoría de países están suavizando sus restricciones. El número diario de nuevos casos lleva dos semanas descendiendo. El Viejo Continente suma más de un millón de muertes por el virus, del total de 3,15 millones de fallecidos registrados en el mundo, según datos de AFP.Holanda reabrió sus terrazas el miércoles y levantó el toque de queda, cuya introducción en enero provocó los peores disturbios del país en décadas. En el Reino Unido, el país más afectado del continente, solo se registra una media de 2.300 nuevos casos al día. Francia, el país europeo más afectado en número de infecciones (5.565.852 casos), está registrando un tímido descenso de los contagios y estudia una apertura escalonada en mayo y junio, que el presidente Emmanuel Macron detallará el viernes. - Miles de millones de vacunas -La OPS subrayó que el "acceso rápido y equitativo a las vacunas" es esencial para dejar atrás la pandemia e instó "a los países con dosis adicionales a que consideren donar una porción significativa a las Américas, donde estas dosis que salvan vidas se necesitan desesperadamente", en palabras de Etienne.Este jueves, el laboratorio estadounidense Moderna anunció que quiere producir 3.000 millones de dosis para 2022 de su vacuna basada en la tecnología del ARN mensajero y espera suministrar entre 800 y 1.000 millones de dosis este año."Vemos que el virus muta, vemos que surgen nuevas variantes. (...) Tenemos que adelantarnos para estar preparados si necesitamos una tercera dosis de refuerzo", dijo el jueves el director de Moderna en Europa, Dan Staner.Los fabricantes están trabajando en nuevas versiones de sus vacunas, adaptadas a las variantes. El miércoles, Ugur Sahin, director del laboratorio alemán BioNTech, asociado a la estadounidense Pfizer, se mostró "confiado" en la eficacia de su vacuna, que también utiliza ARN mensajero, contra la variante india.BioNTech está a punto de presentar una solicitud en la Unión Europea para la aprobación de su vacuna en niños de 12 a 15 años, lo que haría posible su aprobación en junio.Este fin de semana se superó la cifra de 1.000 millones de dosis de vacuna covid-19 administradas en 207 países o territorios, según un recuento de AFP.En Estados Unidos, donde el virus se ha cobrado más de 574.000 vidas, el presidente Joe Biden calificó el plan de vacunación como "uno de los mayores éxitos logísticos" de la historia del país. "Más de la mitad de los adultos han recibido al menos una inyección" y "las muertes de personas mayores han descendido un 80% desde enero", subrayó. - Protestas en Colombia - En Colombia decenas de miles de personas protestaron el miércoles, desafiando las restricciones, contra un proyecto de reforma tributaria, en un momento en que el país registra altísimas cifras de víctimas del coronavirus, con un récord de 490 decesos el miércoles.Uruguay recibió el miércoles 50.000 dosis de vacunas donadas por el laboratorio chino Sinovac Biotech para inmunizar a jugadores, entrenadores y árbitros de cara a la Copa América (13 de junio-10 de julio)Por último, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, canceló por la pandemia su visita a Venezuela, donde tenía previsto presidir el viernes la beatificación del "médico de los pobres", José Gregorio Hernández, informó la Santa Sede.