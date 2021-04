27/04/2020 INFANTA SOFÍA POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 29 (CHANCE)



La lupa lleva puesta en la Casa Real desde tiempos inmemorables, pero mucho más desde que se hicieron públicos algunos tejemanejes del Rey Juan Carlos I que no fueron muy criticados por un pueblo que no entendía cómo un hombre, servidor y representante de un país, hiciera según qué cosas aprovechándose de su posición social por el simple hecho de ser Monarca.



Muchos dicen que el que verdaderamente está pagando todo lo que en el pasado hizo su padre es el Rey Felipe VI, pero no es cierto, aunque en gran medida sí porque es él quien lleva las riendas ahora de la monarquía española. Además de los monarcas, sus hijas, Doña Leonor y Doña Sofía están siendo víctimas de comentarios muy desafortunados por parte de los ciudadanos.



Hoy, la Infanta Sofía cumple 14 años, parece mentira que el tiempo haya pasado tan rápido, pero es así. La hija menor de los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, está en plena adolescencia y lo cierto es que son muchos los actos en los que hemos podido ver a la familia completa, demostrando unión, fuerza y cariño.



Aunque siempre ha estado y estará a la sombra de su hermana, heredera al trono español, futura Reina de España, la Infanta Sofía ha demostrado en muchas ocasiones que su relación con su hermana es espectacular, aunque cabe recordar que son pocas esas veces, ya que tienen un protocolo muy marcado.



Nació en Madrid el 29 de abril del 2007 y desde entonces siempre ha sido cruelmente tachada como 'la segunda', pero sus padres, los Reyes, siempre han educado a sus hijas por igual, explicándoles las obligaciones que tendrán en un futuro, pero dejándoles claro que siempre deberán permanecer unidas. Y lo cierto es que lo han conseguido.