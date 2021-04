La hostilidad de EEUU complica la decisión sobre la cumbre Putin-Biden, según Moscú

EFE/EPA/SERGEI KARPUKHIN/Archivo

Moscú, 29 abr (EFE).- El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que los "pasos hostiles" de Washington hacia Rusia dificultan el análisis de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de celebrar una reunión con el líder ruso, Vladímir Putin.

"No entendemos la situación. Vemos que de palabra está la propuesta de hablar de la interacción en todos los campos que nos interesan. Algo nos interesa a nosotros; algo, a los estadounidenses. Y es completamente natural que podamos interactuar", dijo Peskov en el programa de televisión Bolsháya igrá (El gran juego) emitido hoy.

El portavoz de la Presidencia rusa indicó que "simultáneamente o al día siguiente de esas palabras cada vez se emprende una acción para contener a Rusia o se dan cierto pasos hostiles".

"Esto dificulta el análisis de la situación por la parte rusa a fin de que el presidente pueda adoptar una decisión sobre esta cumbre", recalcó.

El pasado día 13, en el curso de una conversación telefónica, Biden propuso a Putin celebrar "una cumbre en un tercer país" en algún momento de los "próximos meses", para "conversar sobre todos los temas que enfrentan a Estados Unidos y Rusia", según informo la Casa Blanca.

La propuesta coincidió con un gran despliegue de tropas rusas junto a la frontera con Ucrania, por lo que el mandatario estadounidense le pidió a Putin que "rebaje las tensiones" con el país vecino.

El asesor del Kremlin para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, señaló la semana pasada que Putin y Biden podrían reunirse en junio próximo, pero recalcó que no hay preparativos en marcha por cuanto la decisión de celebrar la cumbre aún no se ha tomado.

Las tensiones entre el Kremlin y la Casa Blanca se dispararon en marzo pasado después de que Biden llamara "asesino" a Putin, tras lo cual Moscú llamó a consultas a su embajador en Washington, Anatoli Antónov, quien aún no ha vuelto a su puesto.

Seguidamente, tras la imposición de una nueva tanda sanciones estadounidenses a Rusia, el Kremlin convocó al embajador estadounidense en Moscú, John Sullivan, y le recomendó que abandonara el país para consultas con sus superiores, consejo que siguió la semana pasada.