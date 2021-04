La Eurocámara pide que la UE envíe ayuda a Latinoamérica por la Covid-19

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Bruselas, 29 abr (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) aprobó hoy una resolución no vinculante en la que pide a la Unión Europea (UE) y a sus Estados miembros que desplieguen el Mecanismo de Protección Civil y otros fondos de solidaridad para ayudar a Latinoamérica a hacer frente a la pandemia de la Covid-19.

La resolución salió adelante con 597 votos a favor, 51 en contra y 43 abstenciones, con el objetivo de cooperar con los países latinoamericanos que han tenido un "devastador impacto" por la crisis sanitaria.

La Eurocámara también pide a todos los países y Gobiernos de América Latina que garanticen "el libre acceso a las vacunas para toda la población sin demoras indebidas", permitiendo un suministro suficiente y promoviendo un acceso equitativo.

En este sentido, los eurodiputados solicitaron a la comunidad internacional que redoble sus esfuerzos para reforzar la capacidad de distribución de la iniciativa Covax.

La comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, en nombre del alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, apuntó que a través del recurso financiero la Comisión y los Estados miembros han destinado más de 4.200 millones de euros al Caribe y América Latina, mientras que a través de Covax se han garantizado 38 millones de vacunas a 30 países del continente americano.

En la resolución también se insta a los países latinoamericanos "a que pongan vacunas a disposición de todos, independientemente de su situación migratoria", así como que se adopten medidas para reforzar la distribución de vacunas a refugiados irregulares, personas que viven en asentamientos informales y a quienes no disponen de un documento nacional de identidad.

La eurodiputada portuguesa Maria-Manuel Leitão-Marques, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, destacó que en esta resolución piden una mayor ayuda y atención de la UE a esta región.

"Esa ayuda es necesaria en el presente, con la compra de vacunas, la lucha contra la desinformación y los derechos de las mujeres", señaló Leitão-Marques, que recordó que en Latinoamérica vive un 8,4 % de la población mundial, pero ha registrado el 25 % de las muertes por la Covid-19.

En representación del grupo del Partido Popular Europeo, el eurodiputado Leopoldo López Gil señaló que en algunos países las cifras oficiales reportadas "no se corresponden con la realidad y son agravadas por una discriminación social y política en el proceso de vacunación".

El eurodiputado español del grupo liberal Renovar Europa Jordi Cañas advirtió de que con este informe no se puede "dar lecciones de gestión de la pandemia a ningún país del mundo" porque en Europa se han "cometido innumerables errores".

Sin embargo, Cañas subrayó que lo que se debe hacer es compartir experiencias y conocimientos con una mayor cooperación entre la UE y los países latinoamericanos.

Algunos miembros del Parlamento, como los eurodiputados españoles Miguel Urbán Crespo, del grupo de la Izquierda, y el socialista Javi López, criticaron las políticas del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que consideran que son un "riesgo para los brasileños y el conjunto de la humanidad".

Además, el texto aprobado incluye la petición de intensificar la lucha contra la desinformación, las noticias falsas y la seudociencia en relación con la covid-19.