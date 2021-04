La Eurocámara defenderá que el certificado covid exima a los viajeros de cuarentenas

Bruselas. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Bruselas, 29 abr (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) defenderá que el futuro certificado covid comunitario, que muestra si un ciudadano ha sido vacunado, tiene anticuerpos o una PCR reciente, otorgue a sus portadores la ventaja de no pasar por restricciones adicionales a la movilidad cuando visitan otro país de la Unión Europea (UE).

Así queda reflejado en la posición negociadora final adoptada este jueves por la Eurocámara por 540 votos a favor, 119 en contra y 31 a favor, y que ahora los eurodiputados negociadores llevarán a las conversaciones con el Consejo (los países de la UE) para intentar llegar a un acuerdo durante mayo.

"Los Estados miembros deben coordinar su respuesta de una manera segura y asegurar la libre circulación de los europeos dentro de la Unión. Las vacunas y los test deben ser accesibles y gratis para todos. Los países no deben incorporar restricciones adicionales una vez el certificado esté en funcionamiento", resumió el negociador principal del Parlamento para el certificado, el socialista español Juan Fernando López Aguilar, en un comunicado.

El Consejo, por su parte, se opone frontalmente a ceder competencias en materia de fronteras y quiere reservarse el derecho de imponer cuarentenas u otro tipo de medidas restrictivas a las personas que entran en su territorio.

En la negociación, el Parlamento defenderá también unos elevados estándares de protección de datos, de forma que el certificado contenga sólo la información mínima necesaria para la verificación de la identidad de su portador, y también que las PCR sean gratuitas o tengan un límite en el precio al ciudadano, un extremo que no recogía la propuesta de la Comisión y que en última instancia decide cada país por separado.

La Eurocámara también considera que el certificado no puede usarse como condición previa a la libre circulación y defenderá que los países deberán aceptar los certificados de vacunación de otros países europeos para portadores que hayan recibido las vacunas aprobadas para su uso en la UE (Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen), aunque cada Estado miembro pueda aceptar individualmente vacunas incluidas en la lista de la Organización Mundial de la Salud para uso de emergencia.

La Comisión Europea presentó en marzo esta propuesta para un certificado que recopile información sobre si un ciudadano ha sido vacunado, tiene anticuerpos o una PCR reciente para incentivar los viajes dentro de la Unión Europea tras un año de fuertes limitaciones a la movilidad por la pandemia del covid.

Bruselas quiere que el plan esté en funcionamiento para finales de junio, de forma que ayude a impulsar la temporada estival, y por ello ha pedido al Consejo y al Parlamento que dejen de lado el debate sobre qué ventajas debe conceder el certificado para que la negociación no se alargue más de lo necesario.

El trámite de la Eurocámara de este jueves "nos acerca un paso más a nuestro objetivo: permitir a los europeos viajar con seguridad este verano con las mínimas restricciones", aseguró el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

"Si continuamos con los buenos progresos, confío en que podamos salvar el verano, garantizar que los seres queridos y las familias puedan reunirse y que las empresas puedan operar más fácilmente", añadió.