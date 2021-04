La crisis del Levante y la "venganza" del Celta

El centrocampista martinicano de la UD Levante Mickael Malsa (i) se escapa de Santi Mina, del Celta de Vigo, en un partido de Liga. EFE/ Domenech Castelló/Archivo

Vigo/Valencia, 29 Abr (EFE). El Celta de Vigo tiene este viernes la oportunidad de "vengarse" del Levante, que llega a Balaídos en una preocupante dinámica tras encadenar tres derrotas, la última ante el Elche que ha encendido las luces de alarma en el Ciutat de Valencia.

La pasada temporada ambos equipos se midieron en el mismo escenario en la penúltima jornada. Los celestes se jugaban la vida, con la amenaza del descenso presionando a los pupilos de Óscar García Junyent, y su rival llegaba con los deberes hechos.

Los granotas no tuvieron compasión y con su victoria por 2-3 condenaron al Celta a sufrir hasta el último minuto en Mallorca para celebrar una permanencia que se había complicado al ser incapaz de ganar uno de sus últimos siete partidos ligueros, y que se dio porque el Leganés no pasó del empate ante el Real Madrid en Butarque.

Ese calvario es el que pretende evitar el conjunto dirigido por Paco López con un triunfo que le permitiría superar la barrera de los 40 puntos. Por contra, una nueva derrota le complicaría su futuro si los de abajo ganan y un calendario que incluye tres enfrentamientos directos -Alavés, Getafe y Cádiz- y medirse al Barça.

El Celta encara el choque con mucha más tranquilidad tras asegurarse su continuidad en LaLiga después de ganar al Osasuna. En el vestuario ahora se han marcado un nuevo reto: hacer pleno de triunfos y esperar el tropiezo de Betis o Villarreal, a los que aún tiene que medirse, para alcanzar una plaza europea.

El argentino Eduardo Coudet, que esta semana se ha reunido con los dirigentes del club para planificar el próximo proyecto, no realizará rotaciones. El técnico celeste es ambicioso y quiere acabar lo más arriba posible, por eso saldrá con todo.

La vuelta de Aarón Martín al lateral izquierdo y Néstor Araujo al centro de la defensa parecen las únicas novedades, con Kevin Vázquez en el lateral derecho tras las molestias de Hugo Mallo ante Osasuna.

El Levante afronta el partido también con un clima muy enrarecido en el entorno del equipo por el bajón experimentado desde que fueron eliminados en la Copa del Rey ante el Athletic Club en marzo.

La dinámica es tan negativa que si pierde el técnico Paco López igualará su peor racha desde que dirige al cuadro valenciano en Primera con cuatro derrotas consecutivas.

Los jugadores Nemanja Radoja, Nikola Vukcevic y José Campaña siguen lesionados, el centrocampista Mickaël Malsa está sancionado por acumulación de amarillas y la gran novedad de la convocatoria que el técnico ofrecerá tras el entrenamiento vespertino sería la presencia de Jorge Miramón.

El lateral aragonés se ha recuperado de la lesión muscular que sufrió en el sóleo de la pierna derecha el pasado 30 de marzo, aunque no sería titular y Son y Coke, una semana más, pugnarán por un puesto en la defensa, donde Duarte y Postigo podrían formar juntos con Carlos Clerc en el lateral zurdo

López también puede contar con Rubén Rochina, sancionado la última jornada, y está pendiente de la evolución de Dani Gómez, aquejado de un golpe en la rodilla.

Ante la baja de Malsa, Paco López podría contar de nuevo con Rober Pier en la medular y el regreso de Rochina a la convocatoria le da más alternativas, aunque De Frutos, Bardhi y Melero parecen con ventaja respecto a Rochina para entrar en el once inicial.

Pese a la sequía goleadora del equipo, con dos goles a favor en los últimos cinco partidos, y con las dudas sobre el estado físico de Dani Gómez, es probable que López repita una semana más con Morales y Roger en ataque y que Sergio León siga en el banquillo.

Alineaciones probables:

Celta de Vigo: Iván Villar; Kevin, Araujo, Murillo, Aarón Martín; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Santi Mina.

Levante: Aitor, Son, Duarte, Postigo, Clerc, Rober, De Frutos, Bardhi, Melero, Morales y Roger.

Árbitro: Jaime Latre (C. Aragonés); Cordero Vega (VAR)

Estadio: Balaídos

Hora: 21:00

------------------------------------------------------------

Puestos: Celta (10º, 41 puntos); Levante (12º, 38 puntos)

La clave: La ansiedad de los granotas

El dato: El Levante ha perdido cinco de sus últimos seis partidos de Liga

La frase: Nolito: “Coudet ha dado con la tecla, ha sido clave”