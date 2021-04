La apuesta digital de Mastercard para los gobiernos de América Latina

Fotografía cedida por Mastercard donde aparece Darren Ware, su vicepresidente de Relaciones con Gobierno en Latinoamérica y el Caribe. EFE/Mastercard

Miami, 29 abr (EFE).- Un convenio del Gobierno panameño y la multinacional de pagos Mastercard se propone durante los próximos cinco años digitalizar los pagos en las entidades estatales, luchar contra el fraude cibernético y ampliar la inclusión financiera, unas necesidades exacerbadas por la pandemia.

Se trata del primer país de Latinoamérica y el Caribe que se suma a la llamada "Digital Country Partnership" de Mastercard, una asociación que enfatiza la seguridad digital, la infraestructura, la educación, la regulación y el crecimiento financiero inclusivo, según explicó a Efe Darren Ware, vicepresidente de Relaciones con Gobierno de la compañía en esa región.

La idea del acuerdo, firmado la semana pasada con la administración del presidente Laurentino Cortizo, es crear un ecosistema digital capaz de abordar los últimos desafíos tecnológicos y mejorar los servicios públicos para los ciudadanos.

Ware subrayó que la compañía está trabajando con el Gobierno de Panamá, así como lo viene haciendo con varios otros países, para llegar a las personas que carecen de una cuenta bancaria, que a su vez son los "más vulnerables" en medio de la pandemia de la covid-19 y los destinatarios de los subsidios oficiales.

"Estamos trabajando con las instituciones financieras del Gobierno nacional de Panamá y en otros países para tratar de llegar a esas personas, incluir a más personas en el sistema financiero y hacerlo también con un pago digital o una tarjeta prepago", explicó.

Ware lamenta que es "muy alta" la cifra de personas fuera de la banca en América Latina.

En países de ingresos medios altos el 73 % de la población adulta posee una cuenta bancaria, mientras que en promedio en Latinoamérica y el Caribe es del 55 %, y en Panamá baja al 46 %, según el estudio de Global Findex de 2017.

"Cada Gobierno tiene el desafío de llegar a las personas en el país que no están bancarizadas", agregó Ware.

Manifestó que así como la gente se vio obligada a los pagos digitales debido a la covid-19, los gobiernos y específicamente el de Panamá también, quiere hacerlo tanto para distribuir beneficios sociales como para recibir el pago de impuestos.

"Queremos que las personas tengan opciones para disminuir el uso del efectivo", enfatizó el vicepresidente de Relaciones con Gobierno de América Latina y el Caribe de Mastercard.

COORDINACIÓN, CLAVE DEL CAMBIO

Sin embargo, Ware subrayó que el gran desafío de la región y de Panamá para la transformación digital es "la coordinación" entre el Gobierno, ciudadanos y pequeños y medianos negocios.

"Solo resuelve la mitad de la batalla" si alguien accede a una tarjeta prepago de ayuda oficial, pero después no tiene en su vecindario negocios que la reciban, detalló.

"Tiene que haber una coordinación en todos los lados de la ecuación para maximizar el beneficio y realmente tener un enfoque equilibrado", indicó.

Para el ejecutivo, las pequeñas y medianas empresas necesitan poder aceptar estas soluciones de pago.

Destacó además que en este último año, "las empresas más resilientes han sido las que son capaces de aceptar pagos digitales, tener presencia online y participar en el comercio online".

Mastercard pondrá así a disposición la plataforma de aliados digitales para las micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo los sectores agrícola e industrial, así como un plan de educación financiera, para asegurar una mayor aceptación de pagos digitales, incluso en áreas remotas y de difícil acceso.

Según Ware, el Gobierno de Panamá tiene su propia estrategia de coordinación digital: "quieren unir a los diferentes ministerios nacionales e instituciones financieras nacionales para que todos trabajen juntos".

"Es por eso que creo que también estaban interesados en trabajar con nosotros", dijo.

"Los gobiernos no pueden hacerlo todo por sí mismos. Nosotros no podemos hacerlo todo por nosotros mismos. Tenemos que trabajar juntos para desarrollar las soluciones que el gobierno necesita para toda la gente o para las pequeñas y medianas empresas", abundó.

TRÁNSITO, UN ACELERADOR

El convenio establece además que la empresa se compromete a trabajar con la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) de Panamá para brindar seguridad, el servicio de identificación personal Mastercard ID Digital, así como a crear una estrategia educativa para el plan nacional de ciberseguridad.

Se trata de iniciativas para la simplificación, estandarización y modernización de los procesos gubernamentales.

Ware expresó que una gran parte de este acuerdo "se centró en la seguridad cibernética, la seguridad digital, la seguridad de las transacciones, todas las diferentes partes, además de que tenemos un componente educativo".

En ese sentido precisó que tanto personas y empresas que apenas son incluidas en el sistema financiero y los empleados gubernamentales deben ser educados sobre la seguridad de sus transacciones.

Como parte del convenio, la empresa implementará tecnologías de pago en todo el sector público, incluidos transporte, turismo, comercio y desarrollo económico.

Ware dijo que la experiencia en el tránsito es muy interesante porque una vez que se digitaliza el pago del metro, el autobús o un peaje ya sea a través de un celular o una tarjeta "contacless" (sin contacto), el pasajero va usar cada vez más esta digitalización en su vida diaria, en restaurantes o tiendas.

"El tránsito es realmente clave. Es un acelerador, es la primera vez que establece un hábito diario para usarlo luego a lo largo del día", indicó.

El ejecutivo señaló que las asociaciones con países, en este caso Panamá, reflejan la fortaleza de la compañía a la hora de "coordinar múltiples entidades para que algo suceda por el bien del ciudadano y del Gobierno".