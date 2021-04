José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, reacciona a los ataques de Rocío Carrasco

10/09/2019 José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 29 (CHANCE)



Tal y como se venía especulando desde el estreno de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Rocío Carrasco ha abordado en su serie documental la nula relación que mantiene con su familia materna y ha confirmado que el inicio del cisma que acabaría con su ruptura total con el resto del clan fue el día de la apertura del testamento de su madre, Rocío Jurado.



Señalando directamente a las parejas de sus tíos Amador y Gloria Mohedano, Rosa Benito y José Antonio Rodríguez, Rocío ha asegurado que el día de la lectura del testamento de la chipionera, "estábamos los que teníamos que estar. Bueno... Tampoco los que tenían que estar, y a partir de ese día con mi familia termina explotando".



Unas palabras con las que Rociíto ha dejado caer que ni Rosa Benito ni José Antonio Rodríguez tendrían por qué haber estado presentes, y sobre las que ahora le preguntamos al marido de Gloria Mohedano. A la espera de que su sobrina continúe - en el próximo episodio - hablando de la relación con su familia materna, el sevillano continúa firme en su postura de no responder por el momento a los ataques.



Tras el estreno de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' el pasado 21 de marzo, José Antonio declaró que no iba a pronunciarse hasta que viese la docuserie al completo. Una declaración de intenciones que el marido de Gloria Mohedano está cumpliendo a ratajabla, aunque no ha podido evitar reaccionar a últimas declaraciones de Rociíto.



Entre sonrisas misteriosas y expresivos gestos con la cabeza y con las manos, José Antonio ha respondido a las preguntas relacionadas con las declaraciones de su sobrina. Todo un experto en mímica, el cuñado de Rocío Jurado ha dejado claro que no va a hablar por el momento, ha pedido que la prensa no insista para conocer su reacción, y ha reído cuando le hemos comentado que Rocío cree que no debería haber estado presente en la lectura del testamento de 'La más grande'. Aunque tendremos que esperar para escuchar su respuesta, ¡si quieres ver su reacción y sus extraños gestos, no te pierdas el siguiente vídeo!