India supera 18 millones de contagios por COVID-19 y registra récord de muertes diarias

Se ven camas en un estadio cubierto convertido en un centro de atención de COVID-19 en Srinagar el 29 de abril de 2021. REUTERS/Danish Ismail

BENGALURÚ, 29 abr (Reuters) - El total de infecciones de COVID-19 en India superó los 18 millones el jueves, tras otro récord mundial de infecciones y muertes diarias, mientras el Gobierno rechazaba las informaciones sobre problemas en su campaña de vacunación.

India registró 379.257 nuevos casos de COVID-19 y 3.645 nuevas muertes el jueves, según datos del Ministerio de Sanidad. Fue el día más mortífero hasta la fecha para cualquier país afectado por la pandemia.

La mejor esperanza de India para frenar su segunda oleada mortal de COVID-19 es vacunar a su amplia población, dijeron los expertos, mientras que el miércoles se abrieron las inscripciones para que todos los mayores de 18 años recibieran las vacunas a partir del sábado.

Sin embargo, el país, que es uno de los mayores productoresde vacunas del mundo, no tiene reservas para los 600 millones dede personas que se pueden vacunarse.

Muchas personas que intentaron inscribirse dijeron que no lo consiguieron, quejándose en las redes sociales de que no pudieron conseguir una plaza o que simplemente no pudieron conectarse a Internet para inscribirse, ya que el sitio web se colapsó repetidamente.

Sin embargo, el Gobierno dijo que más de 8 millones de personas se habían inscrito para la vacunación, pero no estaba claro de inmediato cuántas habían conseguido cita.

Alrededor del 9% de la población de la India ha recibido una dosis desde que comenzó la campaña de vacunación en enero, centrándose primero en los trabajadores sanitarios y luego en los ancianos.

La segunda oleada de infecciones ha desbordado los hospitales y crematorios y ha provocado una respuesta cada vez más urgente de los aliados en el extranjero, que están enviando material médico.

El jueves llegaron a la capital, Delhi, dos aviones procedentes de Rusia con 20 concentradores de oxígeno, 75 respiradores, 150 monitores de cabecera y medicamentos por un total de 22 toneladas métricas.

Estados Unidos está enviando suministros por valor de más de 100 millones de dólares a la India, incluidas 1.000 bombonas de oxígeno, 15 millones de mascarillas N95 y 1 millón de pruebas de diagnóstico rápido, según informó la Casa Blanca dijo en un comunicado el miércoles. Washington dijo que losque los suministros comenzarán a llegar el jueves.

Estados Unidos también ha redirigido su propio pedido de suministros de AstraZeneca a la India, lo que le permitirá fabricar más de 20 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19, según la Casa Blanca.

(Información de Anuron Kumar Mitra en Bengaluru, Tanvi Mehta y Neha Arora en Delhi y Shilpa Jamkhandikar en Mumbai; escrito por Michael Perry; editado por Raju Gopalakrishnan, traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk)