Fútbol/Segunda.- (Previa) El Espanyol busca su carambola de Primera

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)



El RCD Espanyol puede darse una gran alegría en esta jornada 37 de LaLiga SmartBank, pues una carambola de resultados podría devolver de forma matemática a los 'pericos' a Primera, justo un año después de su descenso, aunque para ello no depende de sí mismo.



De hecho, puede que inicie su partido del domingo contra el Málaga CF, en el RCDE Stadium, sin opciones. Para que el Espanyol tenga su 'Primera carambola' y le dé frutos, necesita que el sábado pierda el Almería, en casa, contra el Real Oviedo. Además, el Leganés también debería perder contra el Real Sporting de Gijón.



Así que el Espanyol, además de ganar su partido contra el Málaga, debe poner mucha fe en los eternos rivales asturianos y desearles suerte por igual. Llegue o no llegue ese ascenso matemático, si el Espanyol gana, acabará por producirse -salvo sorpresa mayúscula- en las siguientes jornadas.



Y es que los 'pericos' van líderes con 6 puntos de margen sobre el RCD Mallorca, que el sábado recibe al Mirandés con ganas de olvidar su último tropiezo en la Nova Creu Alta. Todavía puede haber lucha por el 'título', pero los mallorquines deben ganar y esperar que el Espanyol no pueda con la presión para recortar esa distancia de dos partidos.



Esos Almería-Oviedo y Leganés-Sporting tendrán miga, y muchos ojos puestos en ellos. El Almería sigue luchando contra el Mallorca por la segunda plaza y este sábado se mide a un Oviedo que hace cuentas para sellar la permanencia. Los andaluces estrenarán entrenador tras la destitución de José Gomes y la llegada 'in extremis' de Rubi.



Por su parte, Butarque vivirá un auténtico 'partidazo' entre dos equipos con historia en Primera y que pugnan por estar en el 'playoff' de lucha por el ascenso. El Leganés, aliviado tras su trabajada victoria en Alcorcón, recibe a un Sporting que es quinto con 57 puntos y sigue sumido en una mala racha de cuatro jornadas sin conocer el triunfo.



También hay 'finales' en la zona baja. El colista, el Albacete, recibe en el partido que cierra la jornada 37 al Alcorcón, cuarto por la cola y también en zona roja, con 5 puntos entre ambos. El Lugo, que recibe al Zaragoza, y el Sabadell, que se enfrenta a un Rayo que también mira al 'playoff', intentarán salir del descenso.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 37.



-Viernes.



Lugo - Zaragoza 21:00.



-Sábado.



Girona - Tenerife 16:00.



Almería - Oviedo 18:15.



Mallorca - Mirandés 18:15.



-Domingo.



Fuenlabrada - Cartagena 14:00.



Espanyol - Málaga 16:00.



Castellón - Logroñés 18:15.



Leganés - Sporting 18:15.



Las Palmas - Ponferradina 20:30.



-Lunes.



Sabadell - Rayo Vallecano 18:00.



Albacete - Alcorcón 21:00.