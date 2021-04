Fútbol/Liga Europa.- Emery: "El penalti no ha sido, es un error arbitral muy importante"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Villarreal, Unai Emery, lamentó no haber conseguido una renta mayor frente al Arsenal (2-1) en la ida de las semifinales de la Liga Europa y destacó el penalti que sufrieron en contra, que consideró "un error arbitral muy importante".



"Hicimos ocasiones para marcar el tercero, nos sentimos con posibilidad de haber dado un último empujón al partido, pero con la expulsión de Capoue se complicó todo y al final, más igualdad y encajamos el gol. El penalti no ha sido", dijo al ser preguntado por el gol de los ingleses.



"Es muy claro, no ha sido, es un error arbitral muy importante", añadió Emery en declaraciones a Movistar. "Ahora tenemos que centrarnos en el juego, en todo lo que hemos hecho y saber que fue un gran partido. Nos hemos llevado la victoria pero ha sido un poquito injusto que no haya sido por un resultado mayor. Tenemos que darle continuidad allí en el partido de vuelta", afirmó.



Insistido por el penalti, Emery dijo que "quizá, echarse para atrás dos veces es más difícil" después de haber corregido un penalti en favor de los 'gunners' durante la primera parte. "Si ves la jugada genera debate y el árbitro no ha querido escuchar las explicaciones del VAR. Ahora hay que recuperarse y pensar en los próximos 90 minutos", dijo.



"En estas eliminatorias juegas 90 minutos sabiendo que hay otros 90 y todo tiene su influencia. El segundo expulsado, pues seguramente", agregó sobre la jugada que les igualó con el Arsenal. "En resumidas cuentas hemos hecho un partido bastante serio...", manifestó.



"Las sensaciones son de haber hecho un buen partido pero ciertos detalles nos han perjudicado para no haber sido más consistentes en el resultado", finalizó Emery.