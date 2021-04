Fútbol.- La UEFA anuncia su adhesión al boicot en redes sociales

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La UEFA anunció este jueves que se unirá a la Federación Inglesa (FA) y a la Premier League participando en su boicot en redes sociales guardando "silencio" en sus plataformas este fin de semana, a partir de las 16:00 horas de este viernes.



"El objetivo del boicot en redes sociales es mostrar la solidaridad en la lucha contra los abusos 'online', y estará vigente hasta las 00:59 horas del martes 4 de mayo", indicó el organismo en un comunicado.



El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, manifestó su "apoyo inequívoco" a la iniciativa, afirmando que es "necesario tomar medidas para detener la propagación del odio y los abusos en redes sociales dirigidos a los futbolistas y a los que participan en el juego".



"Ha habido abusos tanto en el terreno de juego como en las redes sociales. Esto es inaceptable y hay que ponerle fin con la ayuda de las autoridades públicas, los legisladores y los gigantes de las redes sociales. Permitir que la cultura del odio crezca impunemente es peligroso, muy peligroso, no solo para el fútbol, sino para toda la sociedad", apuntó Ceferin.



"Por eso apoyamos esta iniciativa. Ha llegado el momento de que el fútbol se pronuncie y me ha impresionado la solidaridad mostrada por los jugadores, los clubes y las partes interesadas. Insto a todo el mundo, jugadores, clubes y federaciones nacionales, a presentar quejas formales siempre que los jugadores, entrenadores, árbitros o directivos sean víctimas de tuits o mensajes inaceptables. Ya estamos hartos de estos cobardes que se escudan en el anonimato para vomitar sus ideologías nocivas", sentenció.



DAZN: "NO HAY ESPACIO PARA EL RACISMO"



Del mismo modo, la plataforma de 'streaming' DAZN también comunicó su adhesión al boicot. "Nos solidarizamos con la protesta para acabar con esta lacra y exigimos mejoras significativas que impidan cualquier tipo de discriminación 'online'".



"En DAZN, apoyamos a la FA (The Fooball Association), a la Premier League y a la EFL (English Football League) para abordar el grave problema del odio racial y la discriminación en las plataformas de redes sociales", añaden desde la plataforma.



"Muchos jugadores y otras personas relacionadas con el fútbol han recibido abusos discriminatorios constantes y sostenidos en el tiempo de forma 'online', tanto a través de las redes sociales como de otros medios (...) Para mostrar nuestra solidaridad, vamos a participar en el apagón de contenido de fútbol inglés a través de los canales de redes sociales de DAZN durante todo el fin de semana", indican.



"No publicaremos ningún contenido relacionado con la Premier League desde el viernes 30 de abril a las 16 horas, hasta la medianoche del lunes, 3 de mayo. No hay espacio para el racismo", concluye el comunicado de DAZN.