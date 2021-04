Fórmula 1/GP Portugal.- Sainz: "Quiero más y Ferrari quiere más"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) se mostró ambicioso con seguir mejorando sus resultados en el Mundial de cara a la tercera cita este fin de semana, el Gran Premio de Portugal, ya que quiere "más" y su equipo también.



"Solo llevamos dos carreras, hay mucho que aprender, muchas cosas que pueden pasar, estoy contento de cómo me he integrado. Quiero más y el equipo quiere más. Las cosas seguirán viniendo", dijo este jueves en la rueda de prensa oficial.



Después de un octavo y un quinto puesto, Sainz apunta a seguir esa línea ascendente en una F1 que quiere probar nuevos formatos. "Soy positivo, la F1 está haciendo un esfuerzo para experimentar con los formatos. Tener tres carreras con calificación con carrera al sprint va a ser emocionante", apuntó.



"Añadirá una carrera al fin de semana, lo hará más interesante, lo que más disfrutamos es de las carreras", añadió, en una rueda que compartió con Lewis Hamilton (Mercedes) y en la que recibió pocas preguntas. El madrileño fue preguntado también por el hecho de que las carreras no se den en abierto por la televisión.



"Es parte del negocio, yo crecí viendo las carreras en abierto. Atrajo muchos aficionados, recuerdo que en España había seis millones de personas viendo las carreras. Ha cambiado el mundo, si quieres ver algo tienes que pagarlo. Como piloto no puedes hacer nada al respecto", afirmó.