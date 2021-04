Fondo de Goldman apuesta por mercado frontera, se aleja de BRICS

(Bloomberg) -- El aumento de casos de covid-19 y la agitación política están reduciendo el atractivo de los mercados de bonos más grandes de países en desarrollo, a la vez que aumentan el interés en opciones menos exploradas, según Goldman Sachs Asset Management, que administra cerca de US$1,9 billones.

Angus Bell, un gestor de la firma en Londres, dijo que la nueva ola de la pandemia en India, la amenaza de sanciones residuales en Rusia y la crisis crediticia de Huarong en China explican por qué su cartera GS Emerging Markets Debt, de US$5.600 millones, está infraponderada en todos los países del BRICS, a saber Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Al mismo tiempo, una combinación de diferenciales saludables, baja presión en la cuenta corriente, aumentos de las reservas y niveles benignos de deuda lo llevan a comprar más bonos en el mercado frontera, desde Paraguay hasta Guatemala y Marruecos.

“Estos países presentan un potencial de valoración muy interesante con un riesgo relativamente moderado”, dijo Bell en una entrevista.

El inversionista australiano dijo que es demasiado pronto para hablar de debilidad del dólar, lo que beneficiaría a los mercados en desarrollo debido a la considerable ventaja de crecimiento que tiene Estados Unidos frente a muchas de sus contrapartes globales. Al mismo tiempo, calificó de prematura la amenaza de una turbulencia al estilo de 2013 y dijo que el escenario para los mercados emergentes se parece más al período posterior a la crisis financiera mundial de 2008.

Si bien su fondo de Goldman está en desventaja en relación con 85% de sus pares con una pérdida de -3,7% en 2021, la cartera tuvo un retorno de 20% en los últimos 12 meses. Su rendimiento anualizado de 4,5% en los últimos cinco años se ubica en el percentil 72, según datos recopilados por Bloomberg.

Bell también tiene una recomendación por encima de la media en México y Ucrania. Resaltó que la reciente debilidad de los activos turcos presenta una oportunidad de compra, ya que el cambio de liderazgo en el banco central no alterará significativamente los fundamentos externos del país.

Si bien normalmente evita los segmentos más problemáticos de la clase de activos, su fondo aumentó la exposición a los bonos de Ecuador en los últimos meses. La apuesta resultó pues la deuda de referencia del país con vencimiento en 2030 se disparó de 60 centavos por dólar a 83 centavos por dólar después de que el banquero Guillermo Lasso derrotara al candidato de izquierda en las elecciones presidenciales del país a principios de este mes.

Según Bell, la oleada de la pandemia en India lo ha llevado a reducir sus tenencias en tasas locales. En América Latina, le preocupa la volatilidad política, donde un candidato de izquierda encabeza las encuestas para la segunda vuelta presidencial de Perú.

