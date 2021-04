Enes Unal: "Sin público todas las semanas parece que juegas el mismo partido"

El delantero del Getafe Enes Ünal (C). EFE/ Javier Blasco/Archivo

Getafe (Madrid), 29 abr (EFE).- Enes Unal, delantero internacional turco del Getafe, declaró este jueves que "nunca ha dudado de la salvación del equipo por la calidad del vestuario" que tienen y opinó que jugar sin público en los estadios da la "sensación que todas las semanas juegas el mismo partido".

Enes Unal cumple su primera temporada en el Getafe, al que llegó tras jugar en el Valladolid, en el que estaba cedido por el Villarreal. En esta primera campaña su rendimiento ha estado lastrado por las lesiones, que le han impedido tener continuidad.

"Me han pasado muchas cosas. Cuando estaba cerca de coger mi ritmo llegaba algo incómodo pero ahora me encuentro muy bien. No sé cuál es mi límite, pero seguro que puedo jugar mejor. Además, ha sido difícil la adaptación porque no puedes compartir mucho tiempo con los compañeros por el tema de la COVID-19. Aun así estoy muy feliz en Getafe y me gustaría seguir muchos años", dijo Enes Unal, en conferencia de prensa.

El Getafe, decimoquinto clasificado con 34 puntos, está situado cuatro por encima del descenso que marca el Elche con 30.

"Veo al equipo muy bien, hay mucha calidad en el vestuario. Faltaban pequeños detalles, especialmente las últimas semanas, pero nunca he dudado de la salvación. Somos un bloque fuerte y eso es lo importante", manifestó.

Para el delantero turco, las adversidades hacer crecer al equipo y también a nivel personal a él como jugador, que ha sufrido el trago amargo de las lesiones este curso.

"Si algo es fácil no se disfruta tanto. Hay mucho sacrificio y algunas tristezas, pero yo he seguido trabajando y he sido fuerte mentalmente. Me siento bien visto aquí", apuntó.

El próximo rival del Getafe es el Villarreal, el equipo con el que debutó Enes Unal en España en 2017.

"Es un gran equipo. Están en semifinales de la Liga Europa y tienen mucha calidad. Nosotros tenemos mucho carácter y podemos conseguir algo allí", confesó el ariete turco, que también habló sobre la posibilidad de que el público regrese a los estadios al final de temporada.

"Ojalá. Jugar así es triste, no es normal. Falta energía. Sin afición parece que todas las semanas juegas el mismo partido", concluyó. EFE

1011041

drl/og