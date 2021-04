El Gobierno de Perú confía "en poder llegar" a una transición presidencial en julio

La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Violeta Bermúdez. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 29 abr (EFE).- El Gobierno de transición de Perú confía en poder cerrar el proceso electoral en junio próximo y "hacer una transferencia de gestión gubernamental" después de todo lo que el país ha vivido en crisis políticas durante los últimos cinco años.

Así lo dijo la presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Violeta Bermúdez en rueda de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), en la que detalló además que los objetivos del Ejecutivo de aquí al próximo 28 de julio, el fin de su mandato, serán asegurar la celebración de la segunda vuelta presidencial y acelerar la llegada de 48,7 millones de vacunas contra el covid-19.

En su presentación, Bermúdez reconoció las dificultades de la gestión del Gobierno de un país en el que durante los últimos cinco años ha habido "una explosión de crisis políticas" en Perú que se ha sumado a la pandemia del covid-19 que apareció en 2020.

La primera ministra recordó que el Gobierno transitorio asumió las riendas del país, tras la crisis política de noviembre pasado, en la que el expresidente Martín Vizcarra fue destituido y su reemplazante, Manuel Merino, también lo fue una semana después.

"La diferencia con un Gobierno democráticamente elegido es que tenemos un horizonte de vida muy acotado", pero "en términos de gestión está funcionando bien", añadió.

TENSIÓN ELECTORAL

Bermúdez afirmó que los comicios generales del pasado 11 de abril fueron seguros en términos de salubridad y que, en ellos, se ha manifestado la decisión de los peruanos.

La segunda vuelta presidencial se realizará el 6 de junio entre los dos candidatos más votados, el ultraizquierdista Pedro Castillo y la derechista autoritaria Keiko Fujimori.

Sin embargo, añadió que "en general, sí nos preocupa la gobernabilidad, por todo lo que hemos vivido en los últimos años".

La abogada subrayó que "la pandemia nos ha expuesto la fragilidad institucional" que impera en el país y también "ver las brechas entre la salud pública y privada".

ASEGURAR MÁS VACUNAS

Uno de los temas primordiales del Gobierno de transición es asegurar las dosis de vacunas contra la covid-19 necesarias para vacunar a los 24 millones de adultos en el país hasta fines de año.

En tal sentido, Bermúdez reiteró que el Ejecutivo tiene contratos seguros por más de 48,7 millones de vacunas para que la población adulta pueda ser vacunada hasta el 31 de diciembre.

Sin embargo, actualmente negocian para que algunas dosis se adelanten, porque también hay algunos retrasos en las entregas.

Respecto al acuerdo marco de 37 millones de dosis pendientes con el laboratorio chino Sinopharm, Bermúdez dijo que "siguen con la voluntad de contratar, pero por partes, no de golpe", tras el escándalo que hubo en el país por el uso irregular de un grupo de vacunas pedidas para los ensayos clínicos.

"El primer lote (de un millón de dosis) vino con autorización excepcional, no había terminado su reporte de fase 3, ahora en adelante hemos pedido que nos presenten la documentación, y de una inspección a los almacenes de Sinopharm para dar la autorización condicional", explicó Bermúdez.

VACUNA RUSA, PARA EL SIGUIENTE GOBIERNO

Con respecto a las negociaciones para adquirir la vacuna rusa Sputnik, la primera ministra dijo que las conversaciones "están bien avanzadas" y que están solicitando "un cronograma de entrega de las dosis, aunque sabemos que no siempre se cumplen los cronogramas, pero quisiéramos uno preliminar para dejar con claridad los compromisos con la siguiente gestión".

Asimismo, con la vacuna Janssen del laboratorio Johnson & Johnson existe "un compromiso de adquisición de 5 millones de dosis que llegaría en el segundo semestre", afirmó.

Sin embargo, están haciendo las gestiones para recibir al menos medio millón porque al ser una sola dosis "podríamos vacunar a la población de frontera o en las comunidades de la Amazonía", precisó.

COMPROMISOS A LARGO PLAZO

Por su parte, el laboratorio Moderna ha informado que sus compromisos de entrega serían para 2022.

"Todas estas dosis serían adicionales a las que ya tenemos contratadas y de las contratadas estamos negociando que nos adelanten (las entregas)", expresó la jefa del gabinete.

Bermúdez afirmó que Perú necesita avanzar rápidamente en la inmunización de su población para poder reactivar la economía, aunque el Ejecutivo mantiene la expectativa de que el PIB crezca alrededor de 10 % en 2021.

Sobre las nuevas variantes del covid-19 que han impactado durante la segunda ola de contagios, la primera ministra afirmó que el 40 % de contagios en Lima responden a la variante brasileña y que esta se encuentra en al menos 10 de las 25 regiones del país.