El Gobierno de México promete reparar daños del Templo Mayor tras granizada

Fotografía que muestra la caída de la cubierta del Templo Mayor anoche en la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

Ciudad de México, 29 abr (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió este jueves reparar los daños en el Templo Mayor de Ciudad de México tras la granizada que provocó el colapso del techo que cubre la zona arqueológica la noche anterior.

"Desde luego que vamos a reparar la techumbre, se va seguramente a poner otra y con los arqueólogos, los especialistas, si se presentaron daños, se tiene que llevar a cabo la reconstrucción, el trabajo arqueológico necesario para reparar cualquier daño”, declaró el mandatario.

El presidente informó que la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) "desde anoche están trabajando para ver si no hubo daños" después de la tormenta que azotó anoche a la capital del país y cubrió de granizo las calles del Centro Histórico.

El Templo Mayor, construido en 1325, era el principal centro religioso de los mexicas durante la época de Tenochtitlan.

La Secretaría de Cultura afirmó este jueves en un comunicado que no hay "daños graves" en la zona arqueológica, que había reabierto apenas este martes bajo protocolos sanitarios luego de más de un año cerrado al público por la pandemia del coronavirus.

"Después de las valoraciones preliminares, se determinó que existieron daños en las estructuras de la techumbre y la barda perimetral; no obstante, las afectaciones en las estructuras prehispánicas son menores, recuperables y restaurables y de ello se ocuparán las y los especialistas", detalló.

En el incidente resultó lesionado un policía auxiliar del recinto, pero está en un hospital "donde se le reporta estable", añadió la dependencia.

El director del proyecto Templo Mayor, el arqueólogo Leonardo López Luján, explicó en Twitter que "no hay grandes daños en el interior" tras una inspección por "toda la periferia del edificio prehispánico".

En el recorrido estuvieron la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y el director general del INAH, Diego Prieto Hernández.

"Ya les dimos un primer parte que los tranquilizó. Será momento de cambiar las cuatro cubiertas que instaló Pedro Ramírez Vázquez (constructor del Museo del Templo Mayor en 1987)", comentó López Luján en sus redes sociales.

La Secretaría de Cultura aseguró que el INAH "ya dio parte a la aseguradora" y este jueves "se proseguirá con los diagnósticos y la conciliación de daños, así como con las acciones de apuntalamiento y retiro de la techumbre colapsada, para dar paso a los peritajes correspondientes".

"Se hará lo necesario para que el Templo Mayor de Tenochtitlan sea protegido y que se trabajará en un proyecto de rediseño de cuatro cubiertas que protegen estructuras prehispánicas del Templo Mayor", concluyó. EFE

