EE.UU. vende deuda a 0% por primera vez desde inicio de pandemia

(Bloomberg) -- El Gobierno de Estados Unidos vendió el jueves notas a cuatro semanas con un rendimiento de 0%, primera vez que esto ocurre desde marzo de 2020, en los primeros meses de la pandemia de coronavirus.

El Tesoro vendió US$40.000 millones en notas a cuatro semanas a 0% y US$40.000 millones en notas a ocho semanas a 0,01%.

La venta de instrumentos a cuatro semanas a ese nivel se produjo por última vez hace más de un año, cuando inversionistas ansiosos vertieron su efectivo a fondos del mercado monetario. Las tasas en los bonos del Tesoro han estado bajo presión debido a que el Gobierno está reduciendo su emisión de valores a corto plazo para disminuir su gigantesco saldo en efectivo y poder cumplir con un posible restablecimiento del límite de deuda y cubrir los gastos.

Nota Original:U.S. Sells Debt at 0% Yield for First Time Since Early Pandemic

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.