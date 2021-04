"Disney Wish", un crucero lleno de novedades que debutará en 2022

Imagen cedida hoy por Disney que muestra un boceto de su nuevo crucero, el "Disney Wish", que con un diseño inspirado en los cuentos de hadas y con la primera atracción a bordo de un barco, "AquaMouse", partirá desde Puerto Cañaveral (Florida) en junio de 2022 para su viaje inaugural. EFE/Disney

Miami, 29 abr (EFE).- El nuevo crucero de Disney, el "Disney Wish", con un diseño inspirado en los cuentos de hadas y con la primera atracción a bordo de un barco, "AquaMouse", partirá desde Puerto Cañaveral (Florida) en junio de 2022 para su viaje inaugural, según informó este jueves la compañía.

Ese primer viaje de cinco noches a Nassau (Bahamas) y a la isla privada de Disney, Castaway Cay, se iniciará el 9 de junio de 2022 y estará seguido de una temporada inaugural de cruceros de tres y cuatro noches a los mismos destinos desde Puerto Cañaveral.

El "Disney Wish", de aproximadamente 144.000 toneladas brutas, es el primero de los tres barcos nuevos de Disney Cruise Line que va a construir el astillero alemán Meyer Werft y que estarán impulsados por gas natural licuado.

La mayoría de los 1.254 camarotes del barco ofrece vista al mar y 877 de ellos (70 %) con una espaciosa terraza, y hay cuatro suites reales, lujosamente decoradas con capacidad de hasta seis huéspedes y servicios de primera clase.

La oferta a bordo es variada: desde disfrutar de una experiencia gastronómica teatral con los amigos de "Frozen", unirse a "The Avengers" (Los vengadores) en una aventura culinaria cinematográfica de Marvel y viajar a una galaxia muy lejana en la primera experiencia "Star Wars" en su tipo a bordo de un barco de Disney.

"Continuamos con nuestra tradición de ofrecer las vacaciones más mágicas y relajantes en el mar, combinando servicios y entretenimientos legendarios con historias imaginativas y todo el cuidado que esperas de unas vacaciones en Disney", dijo Josh D'Amaro, presidente de Disney Parks, Experiences and Products.

El mundo de los cuentos de hadas se recrea en el diseño y la decoración de este nuevo barco.

"AquaMouse", una atracción basada en los cortos de Micky Mouse, es la primera atracción a bordo de un crucero Disney" y permitirá a las familias desplazarse y zigzaguear a través de 230 metros de sinuosos tubos suspendidos sobre las cubiertas superiores.

Otro espacio para los más pequeños es Toy Story, mientras los adultos podrán disfrutar de Quiet Cove, un tranquilo refugio dedicado a descansar, beber y sumergirse ubicado lejos del bullicio de las actividades familiares.

"Como es el estilo de Disney Cruise Line, el Disney Wish ofrecerá un menú robusto de entretenimiento de primer nivel en todos los viajes, incluyendo espectáculos increíbles, emocionantes eventos en cubierta, experiencias con personajes únicas en su tipo, divertidas actividades familiares, nightclubs contemporáneos y más", agrega el comunicado.

Por primera vez en un barco de Disney, los huéspedes podrán embarcarse en una excursión de salto espacial en la galaxia de Star Wars en "Star Wars: Hyperspace Lounge", un bar de lujo diseñado como una sofisticada nave espacial.

Los cruceros desde puertos de EE.UU. están prohibidos desde marzo de 2020 debido a la pandemia, pero es posible que se autorice su reanudación a mediados de julio próximo, según anunciaron en una carta los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.