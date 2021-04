Desarrolladores de Sputnik V demandarán al regulador brasileño por difamación

EFE/EPA/IGOR KOVALENKO

Moscú, 29 abr (EFE).- Los desarrolladores de la vacuna rusa anticovid, Sputnik V, iniciarán en Brasil un proceso judicial de difamación contra el regulador sanitario de ese país por difundir información "falsa e imprecisa" sobre el preparado.

"Después de admitir el regulador brasileño Anvisa que no ha testado la vacuna, Sputnik V está iniciando un proceso judicial de difamación en Brasil contra Anvisa por difundir intencionalmente informaciones falsas e imprecisas", señaló el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR) en un tuit de la cuenta del preparado ruso.

De acuerdo con los desarrolladores de Sputnik V, el regulador hizo declaraciones "incorrectas y engañosas sin haber testado la vacuna" y está desechando la carta oficial del Centro Gamaleya, donde fue creado el fármaco, de que no hay ningún adenovirus capaz de replicarse (RCA) y que "solo se utilizan vectores no replicantes desprovistos del (gen) E1".

Además el FIDR cita un medio brasileño, "Super", que publicó el jueves que Anvisa no ha sometido a la vacunar rusa a pruebas sobre la presencia de replicantes virales.

Uno de los argumentos empleados por el regulador brasileño para desautorizar el lunes la importación en carácter de emergencia del preparado ruso fue el de que se detectó en todos los lotes presentados por Sputnik V a Anvisa un adenovirus capaz de replicarse.

Los desarrolladores de la vacuna rusa -registrada en más de 60 países- rechazaron el miércoles las críticas brasileñas al afirmar que carecen de base científica y al opinar que la decisión de no permitir la importación del preparado tiene un "carácter político".

"La calidad y la seguridad de Sputnik V están garantizadas, entre otras cosas, por el hecho de que, a diferencia de otras vacunas, utiliza una tecnología de depuración de cuatro fases que incluye dos etapas de purificación cromatográfica y dos etapas de filtración de flujo tangencial", señalaron el miércoles en un comunicado.

Esta técnica, añaden, "ayuda a obtener un producto altamente purificado que también se somete a un control obligatorio que incluye el análisis de la presencia de RCA o de cualquier aditivo".