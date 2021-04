Cultura.- Bob Odenkirk es un héroe de acción en Nadie: "Entrené durante dos años para rodar esta película"

29/04/2021 Bob Odenkirk en Nadie CULTURA UNIVERSAL STUDIOS



Bob Odenkirk protagoniza la película Nadie, dirigida por Ilya Naishuller. El drama de acción cuenta con un guión de Derek Kolstad, creador narrativo de la franquicia John Wick. La cinta se estrena en los cines españoles este viernes 30 de abril.



CulturaOcio.com entrevistó a los actores Bob Odenkirk y Connie Nielsen, así como a la productora Kelly McCormick. "Me divertí mucho haciendo el papel de Huntch Mansell. Entrené durante dos años para preparar las escenas de acción, para hacerlas yo mismo. Físicamente fue muy duro y extenuante, pero fue muy divertido hacerlas", señala Bob Odenkirk.



Al igual que le sucede a su personaje en el filme, los ladrones han visitado el hogar de Odenkirk y su familia en varias ocasiones. "Hemos tenido dos robos en nuestra casa, uno fue peligroso. Cogí un bate de béisbol y llevé a mi familia a una parte segura de la casa. Vino la policía y echaron a la persona. Fue muy inquietante y tenso. Al final nos mudamos, pero me dejó sintiendo odio hacia la persona que invadió nuestra casa", confiesa el protagonista de Better Call Saul.



La productora Kelly McCormick también recuerda un episodio parecido, cuando entraron a robar en su casa cuando era apenas una niña. "Vivía en un área muy rural y entraron a robar, pero yo era muy pequeña para acordarme, excepto que se llevaron mi teléfono de Mickey Mouse. Fue algo muy significativo", explica la joven.



UN OSCURO PASADO



En Nadie, Hutch Mansell, un padre de familia que aguanta con resignación y sin defenderse los golpes de la vida, es un don nadie. Una noche, cuando dos ladrones entran en su casa, Hutch decide no actuar y no trata de defenderse ni al él mismo ni a su familia, convencido de que solo así evitará una escalada de violencia.



Tras el ataque, su hijo adolescente Blake no oculta su decepción, y su esposa Becca se aleja todavía más. Sin embargo, las secuelas del incidente sirven de detonante para que Hutch estalle y libere la rabia que ha acumulado durante años, y le hará recorrer un violento camino en el que saldrán a la luz oscuros secretos y habilidades que ni él sabía que tenía. Para salvar a su familia, Hutch se enfrentará a un peligroso enemigo y se asegurará de que en el futuro nadie vuelva a subestimarle.



La actriz Connie Nielsen da vida a Becca Mansell en la película. "Trabajar con Bob fue maravilloso, es un actor encantador. Me encantan nuestras escenas, me gustan los problemas y el proceso para solucionarlos. Me gusta que, siendo una película de acción, el personaje tenga una vida y problemas reales con los que intenta lidiar", afirma la guapa intérprete.



Los actores Christopher Lloyd, Aleksey Serebryakov, RZA, Michael Ironside, Gage Munroe y Paisley Cadirath completan el reparto de Nadie.