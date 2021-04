29/04/2021 Cultura.- Aura Garrido y Mario Casas protagonizan 'El inocente' en Netflix: "Esta serie es como un laberinto". Llega a Netflix 'El inocente', un trepidante y adictivo thriller protagonizado por Mario Casas y Aura Garrido. Oriol Paulo, director de filmes como 'Contratiempo' o 'Durante la tormenta', es el máximo responsable de esta ficción compuesta por ocho capítulos que se estrena este viernes 30 de abril y cuya pareja protagonista define como "una serie que engancha" con "un ritmo trepidante y una historia compleja y fascinante". CULTURA



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Llega a Netflix 'El inocente', un trepidante y adictivo thriller protagonizado por Mario Casas y Aura Garrido. Oriol Paulo, director de filmes como 'Contratiempo' o 'Durante la tormenta', es el máximo responsable de esta ficción compuesta por ocho capítulos que se estrena este viernes 30 de abril y cuya pareja protagonista define como "una serie que engancha" con "un ritmo trepidante y una historia compleja y fascinante".



"Es como un laberinto, quieres saber lo que está pasando y qué esconden los personajes que te están presentando, si realmente son o no inocentes", afirma Casas en una entrevista concedida a CulturaOcio.com junto a Aura Garrido en la que adelanta que, a medida que avanza la serie, el interés el público va ir 'in crescendo' cuando vea que nada es lo que parece y que "hay personajes que van a dar un giro de 180 grados". Es ahí, asegura el ganador del Goya, donde "hay algo que tiene la serie que engancha".



"Eso lo sabe hacer muy bien Oriol, ya lo hizo en 'Contratiempo' o en 'El Cuerpo', sabe tocar una serie de teclas que hace que mantenga al público en vilo", dice el actor que se pone por seguida vez a las órdenes del cineasta catalán en esta adaptación de la novela de Harlan Coben, en la que interpreta a Mat, un joven que una noche se vio involucrado en una pelea en una fiesta y acabó cometiendo un homicidio.



Ahora, nueve años después, Mat trata de empezar de cero con su mujer, Olivia (Aura Garrido). Pero cuando Olivia está de viaje de negocios, Mat recibe una estremecedora llamada desde el móvil de ella y emprende una carrera frenética para llegar al fondo del asunto. Su inocencia se pondrá de nuevo en tela de juicio, esta vez por parte de Lorena (Alexandra Jiménez), una inspectora de policía que investiga un caso de suicidio y cuyo camino también se cruzará con el del protagonista y con su pasado.



"EL PASADO TE PUEDE ESTALLAR EN LA CARA"



"Todos tenemos un pasado y todos tenemos secretos, probablemente no tan fuertes como los de estos personajes, pero las apariencias engañan a veces para bien a veces para mal", dice Garrido. "La serie habla de eso, de las segundas oportunidades del destino y de cómo te puede afectar el pasado. De cómo de repente vuelve y te estalla en la cara", coincide Casas que durante la entrevista reconoce que, en una serie con tantos giros y un argumento tan complejo como el de 'El inocente', "es muy difícil hablar de los personajes a fondo sin revelar ni destripar nada de la trama".



Una trama en la que el protagonista se adentró de primera mano ya que, además de todo el trabajo con el director y el equipo de guionistas, llegó incluso a encontrarse con el autor de la obra.



"Tuve una cena con él, es un tipo fantástico y maravilloso y ha confiado muy inteligentemente en Oriol", revela Casas que asegura que el autor estadounidense se mostró "muy entusiasmado con la serie desde el primer momento". "Veía lo que estábamos grabando y confiaba plenamente en lo que hemos hecho. Está contento", sentencia.



José Coronado, Juana Acosta, Gonzalo de Castro, Miki Esparbé, Martina Gusman, Susi Sánchez y Ana Wagener son algunos de los nombres que completan el reparto de 'El inocente' cuyos ocho capítulos están disponibles en Netflix desde este viernes 20 de abril.