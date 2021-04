Costa Rica establece medidas fitosanitarias para evitar plaga del banano

La estructura contempla una comisión ejecutiva, administrativa y técnica, además de cinco subcomisiones que implementarán acciones para procurar el desarrollo de las actividades y el manejo de la emergencia. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 29 abr (EFE).- Las autoridades de Costa Rica informaron este jueves de la creación de comisiones entre la industria bananera y el Estado para gestionar las medidas fitosanitarias preventivas para el control y manejo del hongo Fusarium R4T, una peligrosa plaga que no ha llegado al país pero que ya está presente en Latinoamérica.

La estructura contempla una comisión ejecutiva, administrativa y técnica, además de cinco subcomisiones que implementarán acciones para procurar el desarrollo de las actividades y el manejo de la emergencia.

"Este es un paso más en la lucha contra el Fusarium. El esfuerzo conjunto es vital para lograr un manejo adecuado de este hongo que ha sido destructivo en otros países", dijo director del Servicio Fitosanitario del Estado, Fernando Araya.

En la iniciativa participan el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Servicio Fitosanitario del Estado; la industria bananera liderada por la Corporación Bananera Nacional (Corbana) junto con el apoyo del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.

La plaga del banano Fusarium R4T, originaria de Asia y que ha sido detectada ya en fincas de Colombia y Perú, provoca síntomas de marchitez y la muerte en las plantas, además permanece por largo tiempo en el suelo, por lo que es difícil su manejo.

Las cinco subcomisiones están divididas en temas de diagnóstico, contención y erradicación; vigilancia, información y comunicación; así como cuarentena y bioseguridad para un abordaje de trabajo adecuado de la emergencia.

Actualmente las autoridades efectúan visitas de vigilancia específicas tanto en las áreas productoras de banano y plátano para consumo interno como exportación. Hasta el momento no se han encontrado síntomas sospechosos de la enfermedad en el país.

"Esto ha sido un esfuerzo de todos los involucrados en la actividad bananera, para la prevención y contingencia del ingreso de este mal. En la Corporación Bananera Nacional nos hemos orientado en la investigación y la formación de recurso humano para tener herramientas disponibles en caso de que la enfermedad llegue", aseguró el gerente de Corbana, Jorge Sauma.

Según las autoridades, la Fusarium R4T es una plaga que se propaga, principalmente, por el movimiento de material de siembra en las partículas de suelo que se adhieren al calzado de las personas, las herramientas y los vehículos, y mediante el agua de escorrentía o riego que arrastra el hongo de un sitio a otro.

Además, una vez que el hongo se introduce en el sistema vascular de las plantas se desencadena un colapso en su mecanismo de transporte de agua y nutrientes, lo que afecta su fotosíntesis y les provoca la muerte. A la fecha no existe un control químico, biológico o genético para contrarrestar la acción patogénica.

La única medida preventiva disponible en la actualidad es la cuarentena, previniendo la transferencia de tierra afectada o material vegetal de zonas infectadas a zonas libres de Fusarium R4T.

Costa Rica es uno de los mayores productores de banano del mundo y en 2020 sus exportaciones de esta fruta alcanzaron la cifra récord de 1.104 millones de dólares y 131 millones de cajas.