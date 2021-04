Coronavirus.- Un ministro de Malasia da positivo por COVID-19 mientras los contagios diarios aumentan en el país

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El ministro de Comunicaciones y Multimedia de Malasia, Saifudín Abdulá, ha dado positivo por COVID-19, un contagio que se produce en medio de un aumento de los casos de la enfermedad en el país asiático.



En un comunicado difundido a través de la red social Twitter, el Ministerio de Comunicaciones y Multimedia ha detallado que Saifudín se encuentra en aislamiento en su domicilio y que será trasladado a un hospital para recibir tratamiento médico por la enfermedad.



Asimismo, ha puntualizado que continuará con sus labores mientras es tratado y que "agradece a todos sus oraciones", ha informado el diario 'The Star'. El ministro aún no ha recibido la vacuna contra la COVID-19 y ha expresado su deseo de vacunarse junto a los profesionales de los medios de comunicación.



Las autoridades sanitarias malasias han constatado este jueves más de 3.000 contagios de COVID-19 por segundo día consecutivo. En concreto, los datos del Ministerio de Salud de Malasia muestran que 3.332 personas han sido diagnosticadas en las últimas 24 horas, después de que el miércoles se registraran más de 3.100 positivos.



Hasta ahora, 404.925 personas han contraído la COVID-19 en el país asiático desde que comenzó la pandemia. Por su parte, 1.477 personas han fallecido a causa de la enfermedad.



El Gobierno de Malasia impuso un confinamiento a mediados de enero que se extendió un mes, después de un repunte en los contagios constatado a finales de 2020. La vacunación comenzó a finales de febrero y el Ejecutivo malasio ya ha rechazado la posibilidad de imponer un nuevo confinamiento, argumentando un daño potencial a la economía.



No obstante, el ministro de Defensa de Malasia, Ismail Sabri Yaakob, indicó el martes que los viajes entre 13 estados y regiones del país quedaban prohibidos hasta el final del mes del Ramadán.