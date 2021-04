Coronavirus.- China suma 34 casos de coronavirus en el último día

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de China ha sumado en el último día 34 casos de coronavirus, de los cuales una veintena presentan síntomas y 14 son asintomáticos, mientras todos proceden del extranjero.



De los veinte con síntomas, once se han detectado en Zhejiang, cinco en Shanghái y uno en Shanxi, Hubei, Guangdong y Sichuan, respectivamente, según el último balance de la cartera de Salud, publicado este jueves.



China acumula un total de 5.644 positivos importados registrados desde que estalló la pandemia, de los que 283 están hospitalizados en la actualidad, mientras no se han lamentado decesos entre estos.



No obstante, el país acumula un total de 90.642 casos confirmados, 324 de ellos pacientes aún en tratamiento, de los que tres se encuentran en situación crítica.



Asimismo, China ha alcanzado 85.682 pacientes que han recibido el alta y mantiene en 4.636 la cifra de fallecidos tras no notificar ninguna muerte por la pandemia en la última jornada, como viene siendo habitual.



En Hong Kong, se han anotado hasta el momento 11.755 contagios y 209 defunciones por la crisis sanitaria.