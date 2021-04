Chipre.- Los contactos para avanzar en la reunificación de Chipre concluyen sin avances

"No me rindo", insiste Guterres, que aún ve posible "la cuadratura del círculo" en el caso chipriota



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La ronda de contactos convocada con los principales líderes chipriotas para volver a tantear la posible reunificación de la isla ha concluido este viernes sin más acuerdo que volver a sentar a las partes para otro encuentro en un "futuro cercano", tal como se venía anticipando en estos últimos días.



Las reuniones informales comenzaron el martes en Ginebra y sirvieron para que las partes se mantuviesen en sus respectivas posiciones. Así, la parte grecochipriota, reconocida por gran parte de la comunidad internacional y encabezada por el presidente Nikos Anastasiades, ha abogado por un sistema federal con un gobierno central fuerte, mientras que la turcochiprota, con Ersin Tatar a la cabeza, ha defendido una solución de dos Estados.



"Como se pueden imaginar, no ha sido una reunión fácil", ha reconocido este viernes el secretario general de la ONU, António Guterres, que ha encabezado la mediación de unos encuentros en también han estado presentes delegaciones procedentes de Grecia, Turquía y Reino Unido.



Pese a los "esfuerzos", "todavía no hemos sido capaces de encontrar suficiente base común para poder retomar las negociaciones formales" para solventar "el problema de Chipre", ha reconocido el máximo responsable de la ONU ante la prensa. "Pero no me rindo", ha apostillado.



Guterres ha confirmado que las partes han acordado volver a verse en un "futuro cercano" y que, antes de esta nueva cita, habrá "consultas" para limar asperezas. Así, no descarta que pueda haber avances pese a las diferencias que aún persisten: "La cuadratura del círculo es imposible en geometría, pero muy común en política".



Las conversaciones han llegado cuatro años después de que los líderes grecochipriota y turcochipriota se reunieran por última vez en Suiza para hablar del futuro de la isla. Dicho diálogo se estancó pasada una semana y después de que las partes abordaran los seis temas principales, que incluyen el reparto de poder, el establecimiento de nuevas fronteras y la garantía de seguridad, entre otros.



Chipre está dividida en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupó la parte norte --el 36,2 por ciento de su territorio-- tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor de que la isla se uniera a este último país.



El conflicto continúa siendo un foco de tensión entre Turquía y Grecia y, además, dificulta las ambiciones de Ankara de unirse a la Unión Europea.