China busca sofocar especulaciones sobre descenso en cifra de población

Foto de archivo. Mujeres y niños en un parque de Jinhua, provincia de Zhejiang, China, 5 de noviembre de 2018. REUTERS/Stringer

PEKÍN, 29 abr (Reuters) - La población de China creció el año pasado, informó el jueves la oficina de estadísticas en un aparente intento de sofocar los informes de que había caído, pero las autoridades no dijeron a partir de qué año habían aumentado las cifras.

El martes, el periódico Financial Times publicó que China iba a informar que su población cayó por debajo de los 1.400 millones el año pasado a partir de 2019, en la primera disminución en cinco décadas, citando a personas familiarizadas con el asunto.

La Oficina Nacional de Estadísticas ha retrasado la publicación de los resultados del censo que realizó en 2020 -que se aplica una vez cada 10 años-, sin ninguna explicación salvo decir que requería más trabajo preparatorio. Debía anunciar los resultados a principios de abril.

"Según nuestro entendimiento, en 2020, la población de nuestro país siguió creciendo", declaró la oficina en una declaración de una sola frase. La autoridad agregó que las cifras detalladas se revelarán cuando se publiquen los resultados del censo.

Los nacimientos en China han seguido cayendo a pesar de una política de dos hijos que reemplazó un límite de un solo hijo, norma que duró décadas y se eliminó en 2016 con la esperanza de aumentar el número de bebés.

El año pasado, los nacimientos se desplomaron un 15% a 10.035 millones desde 2019, dijo el Ministerio de Seguridad Pública.

El censo de 2010 mostró que la población continental era de 1.340 millones. Para 2019, esto había aumentado a 1.400 millones, dijo la oficina de estadísticas en febrero del año pasado.

El jueves, la oficina no precisó si el crecimiento de 2020 se estaba midiendo a partir de 2019 o de 2010, lo que significa que la población aún podría haber aumentado desde la última década pero haber disminuido desde el año anterior.

El número de la población es muy sensible y no se dará a conocer hasta que los departamentos gubernamentales hayan llegado a un consenso sobre los datos y sus implicaciones, dijo el Financial Times.

Una caída inesperada de la población presionaría a Pekín para que adopte rápidamente medidas para alentar a la gente a tener más hijos y evitar una disminución irreversible.

En los últimos meses, los medios estatales han dicho que la población podría comenzar a reducirse en los próximos años. En 2016, Pekín estableció el objetivo de aumentar la población a alrededor de 1.420 millones para 2020.

La última vez que la población china cayó fue entre 1959 y 1961, durante la campaña del Gran Salto Adelante de Mao Zedong.

(Reporte de Ryan Woo; reporte adicional de Liangping Gao; Editado en español por Janisse Huambachano)