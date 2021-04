Cerro Porteño-Olimpia, un superclásico paraguayo con la Libertadores de fondo

En la imagen, el jugador Sergio Otalvaro (d) de Olimpia disputa el balón con Federico Carrizo de Cerro Porteño. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 29 abr (EFE).-La afición paraguaya de todos los colores, y en particular la de Cerro Porteño y Olimpia, aguarda con expectación el clásico de los clásicos del fútbol nacional, que les enfrentará en la decimocuarta jornada del Apertura con ambos luchando por el torneo.

Olimpia es el mejor situado el sábado en la Nueva Olla del Cerro Porteño, liderando la tabla e igualado a 26 puntos con Libertad, que cierra la fecha el lunes frente a River Plate.

El Ciclón lo hará afincado en la cuarta posición, tres puntos detrás de los dos líderes y uno de Nacional, el tercero.

Un Nacional a dos enteros de Libertad y Olimpia, y que abre este viernes la fecha en su cancha ante Guaireña, en la zona media.

El derby del 1 de mayo se viene con Olimpia y Cerro Porteño batallando en el frente de la Copa Libertadores, ambos en la fase de grupos.

El Olimpia que dirige Sergio Órteman logró este miércoles un agónico triunfo en casa ante el boliviano Always Ready (1-2) tras remontar con goles de sus referentes más veteranos: Roque Santa Cruz y Richard Ortiz.

Ambos serían parte del esquema del uruguayo, que todavía no ha encontrado la fórmula de un engranaje que contra los andinos volvió a mostrar descoordinación, lentitud y falta de ideas.

Cerro Porteño llega al duelo un día después del empate sin goles en su casa ante los venezolanos de La Guaira, en un partido en el que los locales mostraron más voluntad que efectividad en ataque.

El técnico Francisco Arce recurría ante Olimpia a la legión que combatió a los venezolanos, con el argentino Mauro Boselli y Claudio Aquino en ataque.

El otro líder, el Libertad de Daniel Garnero, viaja el lunes a la cancha de River Plate, el colista, tras imponerse esta semana al chileno Palestino (2-0) en la fase de grupos de la Sudamericana.

Un tropiezo de Olimpia sería un regalo para no desaprovechar y además encarar con buenas sensaciones el próximo compromiso del Gumarelo en la Sudamericana la próxima semana, contra el argentino Newell's Old Boys

Partidos de la decimocuarta jornada:

30.04: Nacional-Guaireña 30.04: 12 de Octubre-Luqueño 01.05: Cerro Porteño-Olmpia 02.05: Guaraní-Sol de América 03.05: River Plate-Libertad.