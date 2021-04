CDC inyecta una cuota de optimismo a las compañías de cruceros

(Bloomberg) -- Las compañías de cruceros expresaron su alivio y optimismo después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos esbozaran una nueva vía para la reanudación de los viajes.

De acuerdo con las nuevas directrices contenidas en una carta enviada a las compañías el miércoles, los barcos pueden zarpar de los puertos estadounidenses con clientes de pago si el 95% de los huéspedes y el 98% de la tripulación están vacunados, obviando un requisito previo para comenzar con viajes de prueba. En una respuesta proporcionada a Bloomberg News, la agencia dijo que quiere reanudarlas las salidas a EE.UU. “lo antes posible para mantener el calendario de viajes de pasajeros a mediados de julio”.

El jueves, Royal Caribbean Cruises Ltd. discutió la carta en su actualización comercial trimestral, diciendo que el mensaje había abordado algunas de las “incertidumbres y preocupaciones” de la compañía. Royal Caribbean señaló que ahora ve un camino para volver a navegar desde EE.UU., incluso para la temporada de cruceros por Alaska, que se extiende hasta septiembre. La carta de los CDC fue informada previamente por por el periódico USA Today.

El sector de los cruceros en Estados Unidos esencialmente tiene prohibido operar a través de los puertos estadounidenses desde el comienzo de la pandemia de covid-19 en marzo de 2020. Las compañías han intensificado recientemente los esfuerzos de presión para conseguir la aprobación para regresar, argumentando en parte que la industria fue injustamente señalada para el tratamiento más estricto, incluso cuando otras empresas de turismo han regresado de alguna manera.

Lista de verificación de los CDC

Técnicamente, los CDC levantaron su prohibición de navegar en octubre, pero la sustituyó por una lista de verificación para reanudar los cruceros que aún ningún operador ha conseguido completar. El sector había criticado previamente la orden de navegación condicional por considerarla excesivamente onerosa y alejada de la nueva realidad desde la llegada de las inoculaciones para el covid. Florida, donde tienen su sede las principales compañías de cruceros, llegó a demandar al Gobierno federal para acelerar el regreso de la industria.

Pero Royal Caribbean dijo que las recientes discusiones con los CDC se han vuelto más productivas.

“Han abordado muchos de estos temas de una manera constructiva que tiene en cuenta los avances recientes en las vacunas y la ciencia médica”, dijo el jueves el director ejecutivo de Royal Caribbean, Richard Fain, durante la actualización comercial del primer trimestre de la compañía.

La empresa reportó ingresos por un total de US$42 millones, lo que fue ligeramente mejor de lo esperado por los analistas que sigue Bloomberg.

El ejecutivo señaló que han comenzado a gastar un poco más para cubrir los gastos relacionados con el reinicio de la flota. Royal Caribbean también señaló que las reservas anticipadas acumuladas para el primer semestre de 2022 están “dentro de rangos históricos y a precios más altos” a su línea de base anterior a la pandemia de 2019.

Nota Original:Cruise Companies Cheer CDC Outline of Quicker Path to Return (2)

