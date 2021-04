Casa Real.- Transparencia da un notable a la información de la web de Casa Real , pero pide mas datos de contratos y personal

22/04/2021 Foto de familia de la Princesa Leonor, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la Infanta Sofía a su llegada al astillero de Navintia, a 22 de abril de 2021 en Cartagena, Murcia (España). Los Reyes han acudido a la ciudad murciana para asistir a la ceremonia de puesta a flote del submarino S-81 "Isaac Peral", un hito decisivo y muy esperado. El S-81, con unas 3.000 toneladas de desplazamiento, dejará atrás el taller para entrar en el agua, donde comenzará una fase de exhaustivas pruebas, primero en puerto, y, después, en mar abierto, que concluirán a principios de 2023 con la entrega del buque a la Armada, según el calendario previsto. POLITICA Europa Press.POOL - Europa Press



Recomienda informar de indemnizaciones e incompatibilidades y Zarzuela promete actualizar este año su información



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha situado en más del 78 por ciento el cumplimiento que hace Casa Real de la información obligatoria que debe ofrecer en su página web, pero echa en falta datos como los relativos a indemnizaciones y compatibilidades de su personal. En todo caso, mejora en cinco puntos su nota inicial y valora la actitud de Zarzuela, que ha prometido actualizar sus contenidos antes de que acabe el año.



En el examen, al que ha tenido acceso Europa Press, se ha evaluado el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la página web en lo relativo a la información institucional, organizativa y de planificación, así como el contenido y la calidad de la información económica, presupuestaria y estadística disponible.



Por lo que se refiere al primer apartado, Transparencia constató que no había ninguna referencia que permitiera conocer "la vigencia de la información publicada, por lo que tampoco se puede comprobar si cumple con el requisito de que esta información esté actualizada" y además señaló que gran parte de la información se publica sobre la web, por lo que tampoco podía afirmarse que cumpliera con el requisito de reutilización.



En el segundo apartado, se mostró mucho más crítico, señalando que la información publicada no contempla la totalidad de los contenidos obligatorios por la ley. En concreto, se echó en falta información estadística sobre los contratos adjudicados según procedimiento de licitación, así como sobre las indemnizaciones percibidas por altos cargos con ocasión del abandono del cargo.



Transparencia tampoco localizó información en la web de Casa Real sobre las autorizaciones de compatibilidad para el ejercicio de actividades públicas o privadas concedidas a los empleados, ni sobre las concedidas para el ejercicio de actividades privadas al cese de altos cargos.



En cuanto a la calidad de la información analizada en ese apartado, se señaló que no se indicaba ninguna referencia a la fecha en que se revisó o actualizó la información publicada por última vez, que algunas informaciones se publicaban sobre la web y que no había información sobre retribuciones de altos cargos desde el ejercicio de 2019.



NOTA INICIAL DEL 73,8%



Por todo ello, el Consejo de Transparencia consideró que Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) por parte de la Casa Real era de un 73,8 por ciento, una nota que el Consejo justifica principalmente por la falta de referencias a la fecha en que se revisó o actualizó la información publicada y al hecho de que buena parte de la misma se publicaba directamente sobre la web, sin que se cumpla, por lo tanto, el criterio de publicación en formatos reutilizables.



No obstante, ponía de relieve el esfuerzo de transparencia voluntaria realizado, con la inclusión entre otros en la web de la normativa sobre regalos a la Familia Real o el Código de Conducta de la Casa Real, así como algunas "buenas prácticas" que considera que "podrían ser aplicables a otras instituciones".



"Este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no puede menos que valorar positivamente el esfuerzo realizado por la Casa Real para hacer más transparente su gestión, publicando información muy relevante desde el punto de vista de la transparencia que va más allá del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa", remachaba el informe, en el que se formulaban algunas recomendaciones para remediar las "carencias" identificadas.



En el ámbito económico, por ejemplo, se proponía "valorar publicar la información sobre ejecución presupuestaria a través de medios distintos de las liquidaciones del presupuesto, lo que posibilitaría que esta información estuviese más actualizada".



Además, se incidía en que "debería publicarse en el Portal de Transparencia, una referencia a la última fecha en que se revisó o actualizó la información" para que los ciudadanos pudieran saber "si la información que está consultando está vigente".



RESPUESTA DE CASA REAL



En respuesta a este informe del Consejo de Transparencia, Casa Real remitió una contestación, respondiendo a algunos de los apartados señalados desde Transparencia y explicando las medidas adoptadas para subsanarlo.



Así por ejemplo, en el apartado de transparencia de la web se ha incluido una mención en la parte inferior de la web bajo el epígrafe "actualización de contenido", para saber la fecha en que fue modificada la información por última vez.



Por lo que se refiere a las retribuciones anuales altos cargos y máximos responsables, Casa Real explica que esta se publica junto a la información presupuestaria auditada por lo que la última publicada corresponde al ejercicio 2019. Este mismo argumento es válido también para las indemnizaciones percibidas por altos cargos con ocasión del abandono del cargo.



No obstante, aclara Zarzuela en su respuesta, en el segundo trimestre se publicará junto con el resto de información presupuestaria, esto es, el informe del interventor, las cuentas anuales, las retribuciones de la Familia Real, las retribuciones altos cargos e incompatibilidades e indemnizaciones.



Tras recibir la contestación de Casa Real, el Consejo de Transparencia ha publicado este jueves su evaluación final, en la que "valora muy positivamente la proactividad de la Casa Real en la aplicación de las recomendaciones efectuadas" y por ello eleva el índice de cumplimiento al 78,6 por ciento.



En todo caso, queda por debajo de la media del 87,6% de los diez órganos institucionales analizados por el Consejo, entre los que también figuran el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional o el consejo General del Poder Judicial.