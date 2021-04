Borrell dice que la adhesión de Kosovo a la UE requiere un acuerdo con Serbia

EFE/EPA/KENZO TRIBOUILLARD

Bruselas, 29 abr (EFE).- El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo este jueves que la adhesión de Kosovo a la UE no se producirá hasta que no llegue a un acuerdo con Serbia, país del que se independizó en 2008.

"El camino europeo de Kosovo está ligado a este diálogo" con Serbia. "No hay alternativa", aseguró Borrell, tras reunirse en Bruselas con el primer ministro kosovar, Albin Kurti.

"Es evidente que sin un estatus internacional ampliamente reconocido, el camino europeo de Kosovo no tiene futuro", continuó el alto representante, que pidió a Kurti continuar el diálogo con Serbia, mensaje que también mandó el lunes al presidente serbio, Aleksandar Vucic, durante su viaje institucional a Bruselas.

Tanto Borrell como el primer ministro kosovar confiaron hoy en que el diálogo de normalización entre Pristina y Belgdado se pueda retomar antes del final de junio.

Este diálogo se inició en 2011, después de que Kosovo proclamase su independencia tras la guerra que ambos territorios mantuvieron entre 1998 y 1999.

Sin embargo, ha sufrido numerosas interrupciones y se volvió a reanudar a mediados de 2020, aunque desde entonces han sido pocos los contactos que ambos han mantenido.

"Puede contar con mi buena voluntad" le dijo Kurti a Borrell en una rueda de prensa tras la reunión entre ambos.

El primer ministro kosovar, además, quiso demostrar su compromiso europeo asegurando que Pristina "mira a la UE" y no a Rusia y China a la hora de obtener vacunas contra la Covid-19.

En este sentido, Borrell aseguró que la UE enviará a Kosovo 95.000 vacunas, financiadas con presupuesto comunitario.