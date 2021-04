Biden ofrece visión de unidad donde más ricos paguen parte justa

Joe Biden speaks during a joint session of Congress at the U.S. Capitol on April 28.

(Bloomberg) -- El presidente Joe Biden declaró que Estados Unidos ha superado una pandemia que ha cobrado la vida a más de medio millón de estadounidenses y ha paralizado la economía, y prometió aumentar los impuestos a los ricos para financiar ambiciosos planes que contemplan billones de dólares en gastos en infraestructura, educación y otras prioridades demócratas.

“EE.UU. de nuevo está en movimiento”, dijo Biden el miércoles en su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso. “Convertir el peligro en posibilidad. Crisis en oportunidad. El revés en fuerza”.

Pero advirtió a las empresas y a los estadounidenses ricos que espera que asuman una mayor parte de la carga del financiamiento de los los avances de la nación.

“Es hora de que las empresas estadounidenses y el 1% más rico de los estadounidenses paguen una parte justa”, dijo, y prometió “recompensar el trabajo, no la riqueza” subiendo los impuestos al 1% más rico y ordenando al Servicio de Impuestos Internos que “tome medidas enérgicas contra los millonarios y multimillonarios que evaden impuestos”.

Entre las medidas anunciadas, elevará nuevamente la tasa impositiva máxima sobre los ingresos personales al 39,6% para las personas que ganan más de US$400.000 al año, gravará las ganancias de capital a la misma tasa para las personas que ganan US$1 millón o más, y pondrá fin a la exención fiscal a las ganancias de capital sobre las herencias, así como a la exención fiscal a los “intereses transferidos” utilizada por los gestores de fondos.

“Lo que he propuesto es justo. Es fiscalmente responsable”, dijo, y prometió que los programas financiados en parte por los aumentos de impuestos “crearán millones de empleos y harían crecer la economía”.

Plan Familias Estadounidenses

En su discurso de 65 minutos, Biden expuso una amplia visión para la recuperación del país tras la pandemia, centrada en un papel muy ampliado del Gobierno federal. Sus asesores dicen que el presidente considera que la salida de la nación de un año de restricciones, muerte y colapso económico es una oportunidad única para convencer a los votantes de que el país está más unido y preparado para las inversiones masivas de los contribuyentes.

En el discurso, el mandatario reveló su Plan Familias Estadounidenses, un paquete de US$1,8 billones de créditos fiscales y prioridades domésticas que incluyen el cuidado de los niños, licencias familiares pagadas y la universidad comunitaria gratuita, que se financiarán en parte por los mayores aumentos de impuestos en décadas a los estadounidenses ricos.

También promocionó su proyecto de ley de infraestructura por US$2 billones propuesto anteriormente, presentándolo como un generador de empleo, especialmente para las personas sin título universitario, estadounidenses que apoyaron en gran medida a su predecesor, el expresidente Donald Trump.

“Casi el 90% de los empleos de infraestructura creados en el Plan Empleos Estadounidenses no requieren un título universitario”, dijo. “Setenta y cinco por ciento no requieren un título de asociado”.

El plan, dijo, es “un proyecto de obreros para construir EE.UU.”.

“Buenos hombres y mujeres en Wall Street, pero Wall Street no construyó este país”, dijo. “La clase media construyó el país. Y los sindicatos construyeron la clase media”.

Las dos propuestas siguen al Plan de Rescate Estadounidense, un estímulo de US$1,9 billones que Biden calificó como “uno de los paquetes de rescate más trascendentales en la historia de EE.UU.” El discurso de Biden también celebró la campaña de vacunación contra el coronavirus que ha administrado más de 315 millones de vacunas y un programa de estímulo que proporcionó más de 160 millones de cheques a los contribuyentes.

“Nuestro progreso en los últimos 100 días contra una de las peores pandemias de la historia es uno de los mayores logros logísticos que haya visto nuestro país”, dijo.

Réplica de Trump

En materia de política exterior, Biden prometió oponerse a Rusia y China, donde vea que los intereses de EE.UU. estén en riesgo, como en el Mar de China Meridional, pero también reiteró su disposición de trabajar con naciones rivales en áreas como el cambio climático.

“En mi conversación con el presidente Xi, le dije que acogemos con agrado la competencia, y que no buscamos el conflicto”, dijo Biden sobre el líder chino Xi Jinping. “Pero dejé absolutamente claro que defenderé los intereses estadounidenses en todos los ámbitos”.

Biden buscó enmarcar tanto sus logros como sus aspiraciones como una refutación implícita del desorden que definió al Gobierno federal durante la Administración Trump, erosionando la confianza en la capacidad de la nación para enfrentar grandes desafíos.

“Estamos vacunando a la nación”, dijo. “Estamos creando cientos de miles de empleos. Estamos entregando resultados reales que la gente puede ver y sentir en sus propias vidas”.

Intentó generar apoyo popular para la reforma policial, el control de armas y las propuestas de inmigración que han languidecido en el Capitolio. Dijo a los legisladores que aprobaran su reforma migratoria en respuesta a la oleada de inmigrantes en la frontera sur que sus críticos han calificado de crisis.

“Si realmente quieren resolver el problema, les he enviado un proyecto de ley, ahora apruébenlo”, dijo.

Y describió la revitalizada lucha de EE.UU. contra el cambio climático como un plan de empleo, diciendo que decenas de estadounidenses podrán ir a trabajar “construyendo edificios y casas más eficientes”, instalando estaciones de carga para automóviles eléctricos, plantando cultivos de cobertura en los campos para absorber dióxido de carbono y fabricando aspas para turbinas eólicas.

“No hay ninguna razón para que las aspas de las turbinas eólicas no se puedan construir en Pittsburgh en lugar de Pekín“, dijo.

