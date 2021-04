Belén Esteban presume de complicidad con Raúl Prieto y Joaquín Torres durante una comida de amigos

28/04/2021 Belén Esteban y Miguel Marcos atraviesan por uno de los mejores momentos de su relación EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La colaboradora compartió mesa y mantel con el director de 'Viva la vida' y su pareja en un lujoso restaurante de la capital



MADRID, 29 (CHANCE)



En uno de las mejores etapas de su vida, Belén Esteban disfruta de su tiempo libre lejos de los platós pero con una de las personas más importantes en su trayectoria televisiva, Raúl Prieto. En un día especialmente significativo para la 'princesa del pueblo', el aniversario por la muerte de su padre, la colaboradora compartió mesa y mantel en uno de los restaurantes más conocidos de la capital con el director de 'Viva la vida' y su pareja, Joaquín Torres, demostrando que la amistad entre ambos permanece intacta a pesar de que sus caminos profesionales se hayan separado. Una cita especial a la que tampoco faltó el gran apoyo de Belén, su marido Miguel Marcos, con el que atraviesa el momento más dulce de su relación.



Muy favorecida con un vestido rojo de animal print de máxima tendencia, la colaboradora disfrutó de una relajada comida y de una copa de vino en compañía de sus grandes amigos hasta que se dio cuenta de la presencia de los fotógrafos, a la que no reaccionó con demasiada efusividad. Muy seria, Belén regaló a la cámara alguna que otra cara de fastidio, hasta que resignada continuó poniéndose al día con Raúl Prieto y Joaquín Torres, a los que buen seguro contó lo feliz que está por la buena acogida que ha tenido su marca de gazpacho y salmorejo, 'Los sabores de la Esteban'.



Tras la comida, y demostrando lo enamorados que están, Belén y Miguel disfrutaron de un romántico paseo cogidos de la mano por el centro de la capital; momento en el que aprovechamos para preguntarle a la colaboradora cómo se encuentra su compañera y amiga Mila Ximénez, alejada de los platós desde hace casi dos meses en plena lucha por vencer al cáncer de pulmón que le fue detectado en junio del año pasado.



- CHANCE: Una comida con tu gran amigo Raúl Prieto ¿no?



- BELÉN: Sí, todo muy bien, gracias.



- CH: Te queremos dar la enhorabuena por el éxito que estás teniendo como empresaria.



- BELÉN: Muchas gracias.



- CH: ¿Te esperabas este éxito tan abrumador?



- BELÉN: No me lo imaginaba, pero sobre todo muy agradecida a la gente de la calle que lo ha comprado.



- CH: ¿Te ves dedicándote a este mundo?



- BELÉN: Totalmente, estoy muy emocionada e ilusionada con mi nuevo proyecto.



- CH: ¿Te ves con otro producto estrella?



- BELÉN: En invierno los tengo.



- CH: ¿Cómo se encuentra Mila?



- BELÉN: Sabéis que de eso no hablo, pero le mando mil besos. Yo hablo con ella y no tengo nada que decir. no voy a decir nada de Mila, solo que estoy con ella al 100%.



- CH: Hoy es un día especial, ¿Estarán orgullosos de ti desde el cielo?



- BELÉN: Estará orgulloso de mí y de todos los míos.