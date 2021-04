Balcanes.- Kosovo retrasa a junio el diálogo con Serbia y Borrell advierte de que la senda europea depende del proceso

15/02/2021 El líder de Vetevendosje (Autodeterminación), Albin Kurti. POLITICA EUROPA INTERNACIONAL CHRIS HUBY / LE PICTORIUM / ZUMA PRESS



El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, ha señalado este jueves que retomará el diálogo con Serbia antes de finales de junio, un mes más tarde de lo previsto por la UE, que auspicia las conversaciones y que ha avisado de que las aspiraciones europeas de Pristina dependen de la buena marcha del proceso.



En una rueda de prensa en Bruselas, tras el encuentro con el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, el mandatario kosovar ha fijado el reinicio de las conversaciones con Belgrado para el mes de junio, alegando que su Ejecutivo necesita prepararse y familiarizarse con el trabajo del anterior Gobierno. Igualmente ha asegurado que antes de retomar el proceso quiere participar en la reunión de trabajo de la UE con los países balcánicos de mediados de mayo.



"Necesitamos tiempo para prepararnos y durante el mes de mayo reuniremos a la oposición para tener también su opinión. No creo que podamos permitirnos nuevos fracasos y errores", ha defendido Kurti, quien no obstante ha dicho ante Borrell que puede contar con su "buena voluntad" y su predisposición al diálogo.



Retomar el proceso en junio supone retrasar los plazos planteados por la diplomacia europea, que esta misma semana apuntaba al 11 de mayo como fecha para reiniciar el diálogo en Bruselas. Después del cambio de Gobierno en Kosovo, Kurti es considerado más escéptico con el proceso y se ha mostrado poco proclive a cerrar un pacto si implica ceder ante Belgrado.



LA UE RECALCA QUE "NO HAY ALTERNATIVA" AL DIÁLOGO



Borrell, por su lado, ha avisado de que "no hay otro camino" que el diálogo con Belgrado que promueve la UE, asegurando que sin un acuerdo legalmente vinculante con Serbia, Pristina se "bloqueará" el camino a la UE.



"El camino europeo se bloqueará. Está claro que sin el reconocimiento amplio de su estatus el camino europeo de Kosovo no tiene futuro. Ayudamos a la marcha del proceso, pero es principalmente en interés de Kosovo comprometerse con el diálogo, no es una cuestión de hacerme un favor a mí", ha señalado el Alto Representante.



Por todo ello, ha insistido a Kurti que se implique en el proceso, retome las conversaciones "sin retraso" y aproveche el trabajo del anterior Gobierno que protagonizó varias rondas de conversaciones en 2020, cuando se relanzaron oficialmente tras un parón de varios años. "No podemos tirar por la ventana el trabajo previo", ha avisado el político español.