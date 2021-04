Apple desafía a Facebook y otros seis clics tecnológicos de la semana

Fotografía de archivo del 29 de enero de 2019 en la que aparece el icono de la aplicación FaceTime, en Kaarst (Alemania). EFE/ Sascha Steinbach /Archivo

Bogotá, 29 abr (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1.- La privacidad, en el centro del desafío de Apple a Facebook

Apple ha querido empoderar a sus usuarios dándoles más control sobre su privacidad... y de paso empoderarse frente a la competencia.

Con el nuevo sistema operativo de los iPhones, el iOS 14.5, lanzado esta semana, todas las "apps" deberán solicitar y recibir el permiso de los usuarios si quieren seguir sus datos a través de portales de terceros.

Además, los usuarios podrán comprobar en cualquier momento qué aplicaciones han recibido permiso para seguirlos en su navegación en línea.

Esta decisión puede suponer, según los expertos, que el gigante de la manzana se gane un poderoso enemigo. Facebook, que depende de la publicidad en línea, sostiene que con ese nuevo sistema los desarrolladores de aplicaciones podrían perder el 50 % o más de sus ingresos publicitarios.

2.- ¿Por qué no vamos al espacio estas vacaciones?

Aunque la pandemia ha afectado al turismo mundial, eso no impide que algunos sigan pensando en grande. Este 5 de mayo salen a la venta los pasajes para el primer vuelo turístico suborbital del cohete New Shepard, como avanza el portal Xataka.com.

El proyecto de Jeff Bezos, fundador de Amazon, cuenta con una cápsula para seis tripulantes que podrán experimentar la microgravedad y admirar unas vistas espectaculares del planeta.

Eso sí, el viaje quizá salga más caro que ir a su playa favorita. Hasta el momento, no se conoce el precio, pero se estima que podría oscilar entre los 250.000 y los 300.000 dólares, según el portal español.

3.- Las tecnológicas hacen su agosto gracias a la pandemia

Los resultados financieros de las tecnológicas de esta semana llevaron a más de un ejecutivo a abrir la botella de champán. Amazon triplicó sus beneficios en el primer trimestre del año, Apple aumentó los suyos un 56 % durante los primeros seis meses del año fiscal, Facebook los duplicó y Alphabet disparó sus ganancias. También Microsoft creció un 35 % en un año.

Las grandes tecnológicas han hecho negocio durante la pandemia y sus beneficios se han visto favorecidos sobre todo por la publicidad en línea. Con miles de personas gastando su tiempo libre en casa -qué remedio- y delante de las pantallas, la fuerte demanda de dispositivos electrónicos y el nicho para nuevos contenidos han hecho subir los ingresos como la espuma.

4.- Google forma a niños detectives contra la desinformación.

Google se ha aliado con las organizaciones Movilizatorio, Teach For All, Enseñá por Argentina, Enseña por Colombia y Enseña por México para formar a "niños detectives" que aprendan a detectar y combatir la desinformación en Latinoamérica.

"DigiMENTE" es una iniciativa escolar con lecciones como "Comparar fuentes", "Detectives y pistas" o "La letra chica (que nadie lee)", y que responden a que, según Google, "la desinformación es, hoy en día, uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad", especialmente en Latinoamérica.

5.- Twitter, poderoso aliado para la vacunación

¿Quieres saber qué tan seguras son las vacunas anticovid, cuáles están disponibles en tu país o qué planes de distribución tiene tu Gobierno?

Si tienes una cuenta de Twitter y vives en México, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Canadá (además de otros países del mundo como España, Reino Unido, Canadá, Australia, Egipto, India, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos), ya lo podrás saber gracias a esa red social, que para ello utilizará la ubicación de cada usuario.

6.- Amazon apuesta para que las tablets sigan de moda

¿Quién dice que las tablets son "muy 2010"? Amazon sigue poniéndolas de moda en esta década con el lanzamiento de la Amazon Fire HD 10 y la nueva Fire HD 10 Plus, con un nuevo diseño más brillante y ligero y una cámara HD que promete favorecerle en las reuniones de Zoom.

7.- Adiós a los perros robot de la Policía de Nueva York

En el capítulo "Metalhead" de la serie distópica "Black Mirror", una mujer tiene que escapar de las garras de unos perros robots militarizados que destruyen todo rastro de vida humana.

Estos días muchos neoyorquinos han recordado el escalofriante capítulo tras la polémica que han desatado los novedosos perros robóticos de la Policía de Nueva York, que decidió finalmente dejarlos de lado y desactivarlos.

El "Digidog", el perro agente creado por la empresa Boston Dynamics y adquirido por la Policía de la gran manzana para patrullar la ciudad, empezó a generar sospechas y críticas por husmear y vigilar solo barrios marginales o controlar un complejo de viviendas sociales en Manhattan.

Ante la polémica, por ahora, los cachorros de metal deberán desconectarse y entrarán en un letargo permanente, o quién sabe, hasta que se le encuentre un uso menos "distópico".